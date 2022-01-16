Хабенский откровенно об отношениях с Ольгой Литвиновой: «Мой ангел-хранитель»

После смерти первой супруги актеру повезло встретить женщину, которая спасла его от одиночества.

Актер театра и кино Константин Хабенский на днях отметил свой 50-летний юбилей. Зрители любят и знают народного артиста по его ярким и запоминающимся ролям и смелым режиссерским работам. Однако свою личную жизнь знаменитость тщательно оберегает от излишнего внимания публики.

И все же Константин сделал небольшое исключение, рассказав о своей любимой женщине и семье в документальном фильме, который выпустил один из телеканалов специально к юбилею артиста. По его словам, Ольга Литвинова — его ангел-хранитель и исключительная женщина.

«Она — другая планета, и нужно как можно раньше дать себе отчет. Говоря словами Экзюпери: „Надо просто смотреть на нее и дышать ее ароматом“. Поэтому я не буду говорить, что она друг, соратник, провокатор. Все это может быть, но все равно — она человек с другой планеты», — признался Хабенский.

Известный актер не сразу обрел счастье в личной жизни. После трагической смерти первой супруги Анастасии от онкологического заболевания он долго не мог пережить утрату. Силы на то, чтобы справиться с тяжелой потерей, давали только работа и маленький сын Иван.

Только спустя несколько лет Хабенский встретил женщину, которая спасла его одиночества и сумела окружить любовью и теплом. Летом 2013 года артист женился на своей коллеге, актрисе Ольге Литвиновой. Сейчас у них двое дочерей — Александра и Вера.

У Хабенского очень плотный рабочий график, а после того, как в октябре этого года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, профессиональных обязанностей еще прибавилось.

По словам актера, он не считает себя идеальным отцом, ведь не всегда получалось уделять наследникам достаточно внимания. Хабенский, по его же признанию, скорее папа среднестатистический.

«Такой же балбес, как и многие. Папа, который много работает. Который говорит: я так много работаю, и мне не хватает времени, но начинает работать еще больше», — самокритично отмечает актер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно о детях Константина Хабенского и почему появились слухи о четвертом наследнике актера.