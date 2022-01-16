Хирон вам в помощь! Астропрогноз на неделю с 17 по 23 января 2022 года

События предстоящей недели будут развиваться под влиянием Хирона. Согласно астрологии, эта планета является символом мудрости. Если вы стремитесь к какой-то цели или желаете реализовать давнюю мечту — для этого наступает самое лучшее время. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская в своем астропрогнозе для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 января 2022 года.

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По словам эксперта по звездам, уже упомянутый Хирон многим подарит удивительные возможности и откроет потайные двери. Причем вы можете ощутить поддержку высших сил, которые позаботиться о том, чтобы задуманное реализовалось как можно удачнее.

«Сейчас вам может помочь какая-то удивительная небесная сила. Поэтому очень важно подумать о тех задачах, которые вы перед собой ставите. Возможно, у вас есть проблема, которая давно не может решиться. Или какой-то вопрос, который вы очень сильно хотели сдвинуть с мертвой точки», — отмечает астролог.

На этой неделе у вас есть все шансы это сделать — подчеркивает Никольская. Однако, как известно, надейся на Вселенную, а сам «не плошай». В ближайшие семь дней важно быть собранным, организованным и действовать по четкому плану. Ни в коем случае нельзя распыляться по мелочам.

По словам астролога, эта рекомендация особенно актуальна для представителей воздушных знаков – Близнецов, Весов и Водолеев. Кстати, ретроградный Меркурий совершает свое обратное движение как раз через последних, поэтому будьте внимательны.

Для Овнов, Львов и Стрельцов наступает время, когда вы должны обратить внимание на своих друзей и партнеров под знаком Козерога, отмечает Никольская.

В ближайшие дни они станут для вас настоящей палочкой-выручалочкой и помогут добиться успеха.

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«Если вы их к себе расположите, то любое ваше дело с их помощью решится позитивно и максимально быстро», — советует Никольская.

У представителей земной стихии — Тельцов, Дев и Козерогов, а также водной — Раков, Скорпионов и Рыб на предстоящей неделе появится возможность совершить существенный прорыв в работе.

Стоит тщательно обдумать будущие шаги и приступить к их реализации. Только размышляйте не слишком долго. Известно, что водные и земные знаки «грешат» порой излишней осторожностью и с трудом переходят к конкретным действиям. Учтите, что при таком подходе вы рискуете упустить драгоценное время.

Поэтому, пока есть возможность, подумайте и приступайте к активным действиям и тогда все обязательно сложится наилучшим образом.

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