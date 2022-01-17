🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 января, растущая Луна в знаке Рак призывает прислушаться к своим скрытым эмоциям воздержаться от опрометчивых решений. Лучше заняться самоанализом и отказаться от активного времяпрепровождения.

♈ Овен

Овны, удивительно, но стабильность, к которой вы так долго стремились, тоже вам наскучила. Вам хочется выбраться из запертой клетки, в которой вы оказались из-за череды обстоятельств. Чтобы добиться желаемого, вам нужно лишь изменить образ мыслей и четко поставить цель. Займитесь этим.

Космический совет: чтобы изменить жизнь, необходимо добиться свободы мыслей.

♉ Телец

Тельцы, вас ждет время финансового обогащения. Весь декабрь вам казалось, что вы находитесь на грани финансового краха, однако теперь деньги буквально плывут прямо вам в руки. Постарайтесь сильно не расслабляться. Если вы сейчас будете активно работать, ваши доходы приумножатся в два, а то и в три раза.

Космический совет: ускорьте свое финансовое обогащение.

♊ Близнецы

Близнецы, ваш внутренний мечтатель всегда будет подсказывать вам, как и когда лучше поступить. Не стоит глушить его голос. Вы смогли многого достичь только благодаря ему. Возможно, если вы прислушаетесь к советам ребенка внутри вас, жизнь удастся изменить в лучшую сторону. Все, что для этого нужно — делать то, что приносит удовольствие.

Космический совет: следуйте зову сердца.

♋ Рак

Раки, все серьезные решения лучше отложить на следующий месяц. Сейчас лучше посвятить время себе: разобраться в желаниях, поставить цели, избавиться от того, что тянет вас вниз. Главное — слушать себя, а не окружающих. Даже родители не смогут решить, что вам принесет счастье.

Космический совет: перестаньте слушать других.

♌ Лев

Львы, если мир вокруг вас начинает медленно рушиться, главное — сохранять самообладание и держаться с высоко поднятой головой. Если вы позволите себе расклеиться, проблемы возьмут над вами верх, а в противном случае — вы легко их победите. Не стоит превращаться в нытика и прятаться за другими.

Космический совет: страх потянет вас на дно, будьте выше этого.

♍ Дева

Девы, у каждого свое счастье. Если ваше мнение не совпадает с мнением партнера, это не значит, что нужно срочно заканчивать отношения. Возможно, вернее будет найти компромисс и сделать так, чтобы вам обоим было комфортно. Не ставьте крест там, где можно поставить вопросительный знак.

Космический совет: не рубите сгоряча.

♎ Весы

Весы, если вы ждали новогоднего чуда, но так и не дождались, возможно, Дед Мороз постучится в вашу дверь на этой неделе. Главное — будьте открыты к его дарам и не проклинайте того, кто готов ради вашего счастья на все. Иначе вы рискуете остаться без своего главного подарка.

Космический совет: готовьтесь к приятным переменам.

♏ Скорпион

Стрельцы, ваше будущее зависит вовсе не от того, по какому пути вы идете, а от вашей реакции на окружающие события. Чтобы быть счастливым, вовсе не обязательно постоянно менять жизнь, достаточно лишь изменить взгляд на нее.

Космический совет: постарайтесь взглянуть на события под другим углом.

♐ Стрелец

Стрельцы, мудрые люди не поучают других словами, они стараются сделать так, чтобы те сами поняли свои ошибки. Как? Подумайте. Перестаньте всех вокруг учить жить. Поверьте, каждый человек сам знает, как ему лучше поступить в той или иной ситуации, а если он идет другим путем, значит на это есть свои причины.

Космический совет: выключите внутреннего моралиста.

♑ Козерог

Козероги, если работа отнимает все ваше свободное время — это ненормально. Вне зависимости от того, насколько интересна ваша работа и как сильно вы ее любите. Личная жизнь — важная часть существования человека, без которой он не сможет быть счастливым. Поэтому начните больше времени уделять родным.

Космический совет: переключитесь с коллег на родных.

♒ Водолей

Водолеи, сегодня лучшее время, чтобы заняться фитнесом или освоить новый вид спорта. Если вы откладывали покупку абонемента в спортзал, пришло время осуществить задуманное. Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах деятельности, как во взаимоотношениях на личном фронте, так и в деловом.

Космический совет: займитесь спортом.

♊ Рыбы

Рыбы, сейчас не лучший период, чтобы рушить отношения и менять работу. Если вы действительно созрели для изменений, лучше подождите две недели. Если ваши намерения не изменятся, то можете решаться на изменения.

Космический совет: возьмите паузу.

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