Виторган показал трогательное фото с сыном от Собчак: «Платон вырос»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 084

Наследнику актера в конце 2021 года исполнилось пять лет.

Виторган показал трогательное фото с сыном от Собчак: «Платон вырос»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер Максим Виторган продемонстрировал подписчикам трогательное совместное фото с сыном Платоном. В описании публикации знаменитость процитировал диалог с наследником. Мальчик вместе с отцом рассуждает о вопросах взросления и поднимает философские темы.

«А он мне такой и говорит: «А мне уже столько лет, что я стал планетой»

«Какой планетой?»

«Называется эта планета «Платон вырос»

«Ты хочешь быть взрослым побыстрее?»

«Да», — ответил Платон.

«А я вот наоборот — хочу малышом», — сказал в ответ Максим Виторган.

Instagram @mvitorgan

Пост Максима Виторгана растрогал фолловеров.  Многои пользователи поспешили выразить свои эмоции в комментариях.

«Я такой милоты не читала со времен „Маленького принца“… Очень душевно»;

«Вам бы книги писать, начальник!»

«Максим, какой же Платон счастливый рядом с вами!»;

«Диалог офигительный! Дети, они такие!» — поделились подписчики.

В конце 2021 года маленькому наследнику Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось пять лет. Для светской львицы рождение ребенка стало настоящим испытанием, ведь долгое время, по ее словам, она не хотела иметь детей. Виторган же, напротив, недавно признался, что по-особенному относится к своему сыну не только из-за возраста, но и благодаря, по его мнению, его неординарности. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ксения Собчак пригрозила сыну Рудковской.

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