Максим Виторган о непростом будущем сына от Ксении Собчак: «Ему будет тяжело»

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Оксана Тарасова
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По мнению артиста, по мере взросления Платону придется столкнуться с проблемой выбора, ведь у него «два доминирующих родителя».

Максим Виторган о непростом будущем сына от Ксении Собчак: «Ему будет тяжело»

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана Платону будет непросто взрослеть и принимать решения. Такое мнение высказал известный отец мальчика в ходе интервью со Светланой Бондарчук. Актер рассказал о своих отношениях с наследником и попытался представить его будущее.

По словам Виторгана, у которого есть уже взрослые дети, младшенький Платон для него — совершенно особенный. И дело даже не в возрасте, а в неординарном характере парнишки, который кажется его папе крайне притягательным. Артист все свободное время готов посвятить общению с отпрыском.

«Я просто выискиваю любую возможность пообщаться с ним. Мне даже интересно, почему это так происходит. Думаю, может быть, в нем я вижу продолжение жизни», — делился артист.

Развод с Собчак не создал проблем в вопросе совместного воспитания. Звездные родители окружают парнишку вниманием и заботой, из-за времени, места встречи и прочих обстоятельств не скандалят. Более того, ребенок знает и ладит с новыми возлюбленными папы и мамы. Но даже при таких цивилизованных разведенных родителях Платона ждут сложности в будущем, считает Виторган. Одна — популярный журналист, второй — кинодеятель, театральный постановщик, оба с норовом.

«Ему будет тяжело, потому что два таких доминирующих родителя», — цитирует актера StarHit.ru.

Виторган, по собственным словам, хочет, чтобы Платон, носящий, к слову, двойную фамилию (от каждого из доминирующих родителей), сам выбрал жизненный путь. Настаивать на своих идеях артист не намерен. Пока мальчик растет, он «завален» разного рода занятиями, но не для раннего самоопределения. Цель образования — расширить кругозор и составить «набор инструментов», которыми в дальнейшем он будет управлять, решая жизненные и профессиональные задачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Виторган и Ксения Собчак отметили пятилетие сына.

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