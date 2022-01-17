В Москве простились с вдовой Андрея Мягкова актрисой Анастасией Вознесенской

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Райтер редакции сайта Пятого канала 8 300

На панихиде в МХТ имени Чехова присутствовали друзья и коллеги актрисы.

Фото, видео: Кадр из фильма «Гараж»; 5-tv.ru

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Церемония прощания с народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской состоялась в МХТ имени Чехова, в котором долгие годы служила актриса вместе со своим супругом Андреем Мягковым.

В последний путь Вознесенскую, воплотившую, начиная с 1987 года, на легендарной сцене немало ролей, проводили друзья и коллеги.

Сотрудники учреждения культуры высказались о совместном периоде работы с исполнительницей роли в фильме «Вокзал для двоих», с музой народного артиста. По словам коллег, вспомнивших совместную работу над последним спектаклем «Белый кролик», где Анастасия Валентиновна и Андрей Васильевич исполняли главные роли, во время репетиций все чувствовали себя детьми легендарной советской кинопары.

«Было такое странное ощущение, что ты работаешь не с артистами, а с близкими папой и мамой — так они заботились о нас», — поделилась помощник режиссера, добавив, что «два абсолютно любящих друг друга человека сегодня воссоединятся».

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Актер Авангард Леонтьев напомнил, что Мягков и Вознесенская присоединились к труппе театра, когда его руководитель Олег Ефремов обновлял творческий состав труппы молодыми артистами. Народный артист РФ считает их «восхитительной парой, которая излучала добро и на сцене, и в жизни».

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский с сожалением подчеркнул, что прославленный состав театра покидает родные стены.

«На моих глазах уходит тот самый МХАТ, которые был при Олеге Николевиче (Ефремове — Прим.ред.), самые известные звезды. Московский художественный театр до последней минуты делал все, чтобы не оставить Анастасию Валентиновну одну. Чтобы она всегда ощущала, что она здесь», — с горечью сказал Хабенский.

Память актрисы почтили также актеры Николай Скорик и Игорь Золотовицкий.

Гроб с телом Анастасии Вознесенской проводили аплодисментами, похоронят актрису на Троекуровском кладбище Москвы.

Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни. Причиной ее смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Муж актрисы Андрей Мягков, полюбившийся зрителям по фильмам «Ирония судьбы» и «Служебный роман», ушел из жизни менее года назад — 18 февраля 2021-го. Ему было 82 года.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий заслуженного артиста России Станислава Садальского о нежной любви Мягкова и Вознесенской.

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