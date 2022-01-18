Все о любви: раскрыто последнее желание вдовы Андрея Мягкова

Актриса Анастасия Вознесенская скончалась от последствий коронавируса 14 января. В последний путь провожали друзья и коллеги.

Знаменитая актриса Анастасия Вознесенская не смогла прожить без любимого мужа Андрея Мягкова и года. Звезда кинематографа скончалась на 79-м году жизни, будучи совсем беспомощной после пережитого инсульта и COVID. Накануне в МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания с ней. Там, в числе прочего, огласили ее последнее желание.

В тот день друзья много говорили о жизни, карьере и семье Вознесенской, но когда слово взяла хорошая знакомая актрисы, помощник режиссера Ольга Рослякова, зал едва сдерживал слезы. Женщина рассказала, что работала над многими спектаклями с участием звезды и ее знаменитого супруга Андрея Васильевича. Последним в МХТ для Мягкова стал показ «Белого кролика».

«Андрей Васильевич уже начинал себя плохо чувствовать, и мне сказали, что он не отвечает на телефонные звонки. Но так хотелось позвонить ему после спектакля „Белый кролик“, что я отважилась. Вначале услышала автоответчик, а потом трубку взял сам Мягков», — цитирует Рослякову dni.ru.

Помощник режиссера вспомнила, что тот разговор с Андреем Васильевичем затянулся надолго. Они обсудили, кажется, все, что могли. В конце, когда настало время прощаться, телефонную трубку из рук актера вырвала жена, огласив свое последнее желание.

«Она мне неожиданно сообщила, что хотела бы вместе с мужем поставить пьесу — мол, сейчас думают над материалом. На мой вопрос, какая эта могла бы быть пьеса, после короткой паузы Анастасия Валентиновна ответила: „О любви!“» — призналась Ольга Рослякова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с похорон Анастасии Вознесенской.