Все о любви: раскрыто последнее желание вдовы Андрея Мягкова
Знакомая вдовы Мягкова огласила ее последнее желание у гроба
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Актриса Анастасия Вознесенская скончалась от последствий коронавируса 14 января. В последний путь провожали друзья и коллеги.
Знаменитая актриса Анастасия Вознесенская не смогла прожить без любимого мужа Андрея Мягкова и года. Звезда кинематографа скончалась на 79-м году жизни, будучи совсем беспомощной после пережитого инсульта и COVID. Накануне в МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания с ней. Там, в числе прочего, огласили ее последнее желание.
В тот день друзья много говорили о жизни, карьере и семье Вознесенской, но когда слово взяла хорошая знакомая актрисы, помощник режиссера Ольга Рослякова, зал едва сдерживал слезы. Женщина рассказала, что работала над многими спектаклями с участием звезды и ее знаменитого супруга Андрея Васильевича. Последним в МХТ для Мягкова стал показ «Белого кролика».
«Андрей Васильевич уже начинал себя плохо чувствовать, и мне сказали, что он не отвечает на телефонные звонки. Но так хотелось позвонить ему после спектакля „Белый кролик“, что я отважилась. Вначале услышала автоответчик, а потом трубку взял сам Мягков», — цитирует Рослякову dni.ru.
Помощник режиссера вспомнила, что тот разговор с Андреем Васильевичем затянулся надолго. Они обсудили, кажется, все, что могли. В конце, когда настало время прощаться, телефонную трубку из рук актера вырвала жена, огласив свое последнее желание.
«Она мне неожиданно сообщила, что хотела бы вместе с мужем поставить пьесу — мол, сейчас думают над материалом. На мой вопрос, какая эта могла бы быть пьеса, после короткой паузы Анастасия Валентиновна ответила: „О любви!“» — призналась Ольга Рослякова.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с похорон Анастасии Вознесенской.
- 17 янв
- В Москве простились с вдовой Андрея Мягкова актрисой Анастасией Вознесенской
- 15 янв
- Садальский о нежной любви Мягкова и Вознесенской: «Держались за руки 60 лет»
- 14 янв
- Стали известны дата и место прощания с вдовой Андрея Мягкова
- 14 янв
- Леонтьев о смерти Вознесенской вслед за Мягковым: «Не помню их в разлуке»
- 14 янв
- В МХТ имени Чехова рассказали, как вдова Андрея Мягкова стала звездой
- 14 янв
- Пять фактов о личной жизни Анастасии Вознесенской
- 14 янв
- Стала известна причина смерти вдовы Андрея Мягкова
- 14 янв
- Ахеджакова оказалась в шоке из-за смерти вдовы Мягкова: «Очень жалко и ужасно»
- 14 янв
- С любимыми не расставайтесь: что известно о главной женщине в жизни Мягкова?
- 14 янв
- Не выдержала одна и года: умерла вдова Андрея Мягкова
Читайте также
62%
0.27 86.86
-0.03
Нашли ошибку?