В Госдуме предложили отсчитывать 30 дней на скидку от получения штрафа

Депутаты Госдумы считают, что водитель должен иметь полный льготный срок для оплаты автоштрафа независимо от способа доставки постановления.

Представители фракции «Новые люди» предложили изменить часть 1.3 статьи 32.2 КоАП России и предоставить собственнику или владельцу транспортного средства 30 дней на льготную уплату административного штрафа с момента получения постановления. Соответствующее обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным изменить часть 1.3 статьи 32.2 КоАП России и предоставить собственнику (владельцу) транспортного средства полные 30 дней для льготной уплаты административного штрафа с момента получения постановления либо с момента, когда оно считается полученным в соответствии со статьей 24.9 КоАП России», — говорится в документе.

Авторы инициативы считают, что такой порядок позволит использовать единый юридически определимый момент для начала отсчета срока как при почтовом, так и при электронном направлении постановления. Одновременно предлагается исключить возможность искусственного продления льготного периода за счет уклонения от получения корреспонденции.

Депутаты отдельно подчеркнули, что их предложение не предусматривает изменения размера скидки или перечня правонарушений, при которых она применяется. Речь идет о том, чтобы предусмотренные законом 30 дней фактически оставались в распоряжении гражданина после получения постановления, а не сокращались из-за времени его доставки.

«Предлагаемый механизм не меняет размер льготы и перечень правонарушений, в отношении которых она применяется. Его задача состоит в том, чтобы предоставленные законом 30 дней являлись фактическим сроком, доступным лицу после получения постановления, а не сокращались на период его доставки», — поясняется в обращении.

Для реализации предложения парламентарии считают необходимым отдельно проработать порядок автоматического обмена данными о дате вручения или юридически значимого получения постановления. В документе упоминаются МВД России, портал «Госуслуги», организация федеральной почтовой связи и другие органы, которые уполномочены выносить постановления.

По мнению авторов инициативы, предложенный подход позволит собственникам транспортных средств иметь одинаковый фактический срок для использования предусмотренной законом льготы вне зависимости от того, каким способом и как долго им доставлялось постановление о назначении штрафа.

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