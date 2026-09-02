Билеты на поезда дальнего следования можно купить за цифровые рубли

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Новый вариант оплаты дополнил ранее доступные способы дистанционной покупки билетов.

Билеты на поезда можно купить за цифровые рубли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Пассажиры поездов дальнего следования теперь могут оплачивать билеты цифровыми рублями. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания «Российских железных дорог») в Telegram-канале.

Новый способ оплаты доступен для клиентов, которые приобретают билеты через сервис «Заказ билета по телефону». Для оформления поездки пассажиру необходимо связаться с оператором, сообщить маршрут, дату отправления и данные пассажиров.

После оформления заказа клиент получает ссылку на оплату по указанному номеру телефона или адресу электронной почты. Перейдя по ней, можно выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты, указать банк, поддерживающий такие операции, и подтвердить платеж в банковском приложении.

После успешной оплаты электронный билет и кассовый чек направляются пассажиру по указанным контактным данным. В ФПК отметили, что операции с цифровым рублем для граждан России проводятся без комиссии. Новый вариант оплаты дополнил ранее доступные способы дистанционной покупки билетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам стали доступны цифровые рубли. С 1 сентября граждане получили возможность использовать новую форму национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Банки уже начали принимать заявки на открытие цифровых кошельков. С помощью цифрового рубля можно оплачивать покупки, заказы на маркетплейсах и совершать переводы. Все операции с новой формой валюты являются бесплатными, а система предусматривает дополнительные меры защиты от мошенников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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