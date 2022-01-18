Стало известно, кто ухаживает за больной актрисой Прокловой

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 30 103

Знаменитость перенесла инсульт, но надеется в скором времени выйти на сцену.

Стало известно, кто ухаживает за больной актрисой Прокловой

Фото: ТАСС / Рухмалев Евгений

Стало известно, кто ухаживает за больной актрисой Еленой Прокловой, которая перенесла инсульт. Оказалось, что сейчас знаменитость находится не только под присмотром медиков, но и бывшего супруга — Андрея Тришина. Именно ему артистка позвонила, когда с ней случилась беда.

«Еле разговаривает, совершенно чужой голос хрипящий и говорит, что ей очень плохо. Я настаиваю, чтобы вызвать скорую», — рассказал мужчина в эфире ток-шоу на Первом канале.

Instagram @elproklova

Тогда Проклова получила первую помощь, однако от госпитализации отказалась, а потом отправилась на работу в театр. Несмотря на самочувствие, артистка отыграла спектакль.

«Ее водили, выводили, сажали. Она все мизансцены сыграла в сидячем положении, потому что стоять не могла», — поделился Тришин.

В реанимацию Проклова попала только 10 января. Она тянула до последнего, так как ждала очереди в нужную ей клинику. К счастью, инсульт не отразился на ее умственных или двигательных способностях, однако Елену постоянно шатает и тошнит.

Как писал 5-tv.ru, Елена Проклова заявила, что надеется выйти на сцену в марте этого года.

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Стало известно, кто ухаживает за больной актрисой Прокловой

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