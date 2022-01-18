Двойной удар: Ученые предупредили Европу о наступлении «твиндемии»

Тандем гриппа и коронавируса угрожает обрушить национальные системы здравоохранения стран ЕС.

Из-за коронавируса и гриппа Европа оказалась на пороге «твиндемии» — удвоенного роста заболеваемости. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Опасения ученых вызвала необычайно быстрая циркуляция вирусов гриппа в Европе с середины декабря. По данным ECDC, число попавших в европейские отделения интенсивной терапии с вирусом гриппа достигло пика в 43 случая в последнюю неделю года. Этот показатель оказался выше прошлогоднего уровня.

По данным издания, в нескольких регионах Франции, включая Париж, уже началась эпидемия гриппа, а другие регионы вплотную подошли к критическим отметкам.

Как спрогнозировал главный эксперт ECDC Паси Пенттинен, сезон заболеваемости гриппом может продлиться до лета.

«Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей», — допустил ученый.

Также в ведомстве предупредили, что наступление двойной эпидемии окажет дополнительную нагрузку на национальные системы здравоохранения ЕС, которые и так не выдерживают натиска стремительной заболеваемости COVID-19.

Особые риски «твиндемия» несет для пожилых людей, поскольку в текущем году циркулирует штамм вируса гриппа H3A, самый опасный для возрастного населения, пишет «Газета.ру».

Тем временем российские ученые уже готовятся к двойному удару, ведя работу над единой вакциной от гриппа и коронавируса. Как писал 5-tv.ru, госкорпорация «Ростех» представит разработку в течение 2022 года.