Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи об отъезде из Казахстана

Слухи об отъезде экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из страны не соответствуют действительности. Об этом сам политик заявил в обращении к народу республики.

«В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал он.

Также экс-глава государства напомнил, что его преемник Касым-Жомарт Токаев является действующим президентом и обладает всей полнотой власти. Кроме того, Назарбаев анонсировал скорое избрание Токаева председателем партии «Нур Отан».

В заключение бывший лидер поблагодарил сограждан за поддержку курса реформ и модернизации, которые он проводил на посту президента и призвал поддержать программу реформ Токаева.

Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет, покинув его в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана. Как писал 5-tv.ru, 8 января он передал пост действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.