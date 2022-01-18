Как по группе крови вычислить лидера

Лидерские качества закладываются с рождения, они развиваются благодаря правильному воспитанию, а после улучшаются человеком осознанно, однако есть один фактор, который влияет на этот показатель значительно сильнее — это группа крови. По ней можно узнать, обладает ли человек достаточной харизмой и обаянием, чтобы вести за собой людей.

Первая группа крови

Обладатели этой группы крови совершенно не созданы для того, чтобы руководить. Они, скорее, исполнители, чем руководители, поэтому только тяжелый труд и огромная работа над своими личными качествами может сделать их достойными лидерами. Наиболее предрасположены для этого обладатели отрицательного резус-фактора.

Вторая группа крови

Обладателям второй группы крови тоже не суждено быть лидерами. Даже если они будут стараться, улучшать свои навыки и набираться опыта, они так и не смогут достигнуть своей цели.

Третья группа крови

Люди с третьей группой крови обладают уникальными навыками лидера, однако чаще всего они зарывают свой талант в череде неудачных поступков, которые портят им репутацию.

Четвертая группа крови

Владельцы четвертой группы крови — прирожденные лидеры. Если они еще не думали о должности руководителя, то стоит хорошенько об этом поразмышлять. У многих успешных политиков, бизнесменов и военных наблюдается именно эта группа. Они могут стать великими и справедливыми правителями, поведя за собой народ.

По статистике, больше половины населения планеты обладают первой группой крови, 40%- второй, 8% — третьей и только 2% — четвертой, рассказал сайт Rsute.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая группа крови более предрасположена к развитию онкологии.