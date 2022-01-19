Опубликованы новые кадры с Волочковой во время скандала в самолете

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 21 781

Балерина не захотела надевать маску во время рейса.

Опубликованы новые кадры с Волочковой во время скандала в самолете

Фото: Instagram @volochkova_art; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с борта самолета, на котором летела балерина Анастасия Волочкова, ставшая фигуранткой скандала из-за отказа надеть маску.

На опубликованных кадрах видно, что звезда не просто приспустила маску, чтобы попить кофе, как рассказывал спутник Волочковой, а вовсе не надевала ее. Она хотела иметь возможность пофотографироваться с поклонниками.

На записи слышно, что по громкой связи экипаж просит всех пассажиров надеть средства защиты и предупреждает об ответственности за отказ, однако балерина слушает это объявление с улыбкой, но соблюдать правила не собирается.

Ранее 5-tv.ru писал, что после приземления самолета Анастасию Волочкову и ее спутника задержали и доставили в отдел полиции. На нее составили административный протокол.

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