Опубликованы новые кадры с Волочковой во время скандала в самолете
Балерина не захотела надевать маску во время рейса.
Фото: Instagram @volochkova_art; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с борта самолета, на котором летела балерина Анастасия Волочкова, ставшая фигуранткой скандала из-за отказа надеть маску.
На опубликованных кадрах видно, что звезда не просто приспустила маску, чтобы попить кофе, как рассказывал спутник Волочковой, а вовсе не надевала ее. Она хотела иметь возможность пофотографироваться с поклонниками.
На записи слышно, что по громкой связи экипаж просит всех пассажиров надеть средства защиты и предупреждает об ответственности за отказ, однако балерина слушает это объявление с улыбкой, но соблюдать правила не собирается.
Ранее 5-tv.ru писал, что после приземления самолета Анастасию Волочкову и ее спутника задержали и доставили в отдел полиции. На нее составили административный протокол.
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