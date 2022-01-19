Путин изменил ежегодной традиции на Крещение из-за COVID-19

Президент Владимир Путин принял решение не окунаться в прорубь на праздник Крещения Господнего из-за пандеймийных условий. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями», — объяснил он.

Осуждать тех, кто остается верен религиозному ритуалу, в Кремле при этом не стали.

«Мы, честно говоря, не знаем и не следим, кто купается, а кто нет, потому что все-таки это личное дело каждого», — отметил Песков.

Участие в крещенских купаниях стало ежегодным ритуалом для президента РФ. Например, в 2018 году он окунался в иордань на озере Селигер после посещения мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. К слову, именно тогда было впервые объявлено о том, что Владимир Путин придерживается традиции христианского праздника на протяжении нескольких лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как крещенские купания будут организованы в период антиковидных ограничений. Предполагается, что иордани во время праздника в этом году посетят более миллиона верующих.