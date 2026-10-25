Бобры устроили аварию и чуть не оставили Белорецк без воды

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 972 0

Три дерева, подточенные животными, упали на линию электропередачи.

Что сделали бобры с водонапорными насосами в Белорецке

Фото: www.globallookpress.com/Frank Sommariva

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бобры устроили аварию на водозаборе в Белорецке

Три дерева, подточенные бобрами, рухнули на линию электропередачи, обесточив два из трех насосов Катайского водозабора в башкирском Белорецке. На данный момент авария устранена, сообщила администрация Белорецкого района в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером на Катайском водозаборе, который обеспечивает водой весь город. По информации властей, из-за пропажи напряжения в работе остался лишь один насос из трех. Специалисты МУП «Водоканал» прибыли на место и выявили причину: бобры подточили деревья, и те упали на провода.

На месте работали директор водоканала Евгений Петров и бригада городских электросетей. В администрации отметили, что подачу восстановили и сейчас запускают все насосы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Анапе ливень разрушил центральный пляж и затопил улицы: стихия уничтожила зоны отдыха, на берег вынесло тонны штормового мусора, а спасательное судно село на мель. В некоторых районах ветер оборвал линии электропередачи. Эти события стали частью общей картины непогоды, обрушившейся на юг России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
«Если ты дебил и даешь поводы»: Natan откровенно высказался о ревности в браке
23:40
«Мы проиграли»: Вучич признал поражение на выборах в Сербии
23:23
«Объясняю для дураков»: Маск обвинил Зеленского в нарушении условий использования Starlink
23:14
Бобры устроили аварию и чуть не оставили Белорецк без воды
22:55
Рюмка еще не повод для увольнения: юристы объяснили, можно ли пить алкоголь на работе
22:55
Победа на олимпиаде не прокатит? В вузах хотят ужесточить правила поступления

Сейчас читают

Бывший муж вынес все: петербурженка вернулась из отпуска и не узнала свою квартиру
Наживались на героях: банде украинок-попрошаек в Шереметьево грозит колония
Не сократили смену перед праздником? За лишний час положена компенсация
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео