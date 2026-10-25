Бобры устроили аварию и чуть не оставили Белорецк без воды

Бобры устроили аварию на водозаборе в Белорецке

Три дерева, подточенные бобрами, рухнули на линию электропередачи, обесточив два из трех насосов Катайского водозабора в башкирском Белорецке. На данный момент авария устранена, сообщила администрация Белорецкого района в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером на Катайском водозаборе, который обеспечивает водой весь город. По информации властей, из-за пропажи напряжения в работе остался лишь один насос из трех. Специалисты МУП «Водоканал» прибыли на место и выявили причину: бобры подточили деревья, и те упали на провода.

На месте работали директор водоканала Евгений Петров и бригада городских электросетей. В администрации отметили, что подачу восстановили и сейчас запускают все насосы.

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