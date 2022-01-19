Предрассудки или объективность: ТОП-7 вещей, которые нельзя давать в долг

Взаимовыручка — отличная черта характера. Сегодня помогли вы, а завтра помощь понадобилась вам. Но народные приметы говорят об обратном — не все вещи стоит отдавать в долг. Для одних — это лишь суеверия, а другие искренне верят — передав определенную вещь другому даже близкому человеку, можно лишить себя счастья.

Кухонная посуда

В древности считалось, что кухонная посуда хранит в себе энергетику дома. Потому, одалживая ее даже близкому человеку или хорошему соседу, можно приманить в свою семью ссоры и конфликты. А сломанную посуду не то, что давать, хранить в доме категорически запрещалось.

Соль

Помните, как раньше было? Готовишь, а соль закончилась. Куда бежишь? Конечно, к соседу. Он то выручит всегда. Но в древности считалось, что эти кристаллы имеют свою энергетическую память, потому с легкостью впитывают чужую. Если одолжить ее, то есть большой риск передать положительную энергетическую силу другому. Это, конечно, неплохо. Но вместе с ней велик риск и здоровье свое отдать. Поэтому соль нельзя никому выносить из собственного дома.

Хлеб

С хлебом, как и с солью. Нельзя отказать! Но если только просить нуждающийся. Другое дело, когда остался последний кусок — его не нужно никому отдавать. Считалось, что отдавать хлеб словно отдавать деньги. Это приведет к нищете. Но если все же вы решили угостить кого-либо им, делайте это не через порог. А чтобы не привлечь на свою семью порчу или сглаз, не отдавайте после захода солнца.

Ювелирные украшения

Существует мнение, что кристаллы и камни имеют способность привязываться к человеку, потому не терпят перемен. Кроме этого, и сам человек обладает определенной энергетикой. Астрологи уверены — у каждого знака зодиака свой камень, который приносит удачу. И чтобы не навлечь на себя беду, надо носить только свои украшения.

Иголки

Для кого иголки — лишь средство шиться, но они все же магический предмет, которым часто пользуются ведьмы или экстрасенсы. Потому иголки никогда нельзя передавать в чужие руки. Но если все же одолжили, после возврата необходимо провести ритуал: сначала прокалить на огне, а потом выдержать несколько часов в соленом растворе. После можно вновь пользоваться. Также примета гласит — во избежание проблем в личной жизни, подбирать на улице иголки нельзя.

Веник

Одолжили веник? Ждите денежных потерь и других проблем в жизни. Ведь считалось — метла должна знать свое место в доме. К тому же некоторые могут сознательно пытаться причинить вам вред, попросив веник. Не стесняйтесь отказывать. Вы останетесь только в выигрыше.

Одежда и обувь

Как и соль, считается, что одежда и обувь пропитываются энергетикой хозяина. Одалживая вещи, вместе с ними вы передаете не только свой настрой, но и везение. И пока вещь будет у другого, она напитается чужой энергетикой и, возможно, негативом. Потому не бойтесь отказывать кому-либо, в просьбе поносить вашу вещь. И пусть это будет наименьшим злом, которое способны вам нанести.

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