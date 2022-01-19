Актер Конкин заявил иск на 11 миллионов хозяйке клуба, где погибла его дочь

Владимир Конкин подал иск на 11 миллионов рублей к Анне Адриановой — владелице фитнес-клуба, в котором погибла его дочь София. Сама хозяйка заведения свою вину не признает, рассказал 5-tv.ru адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко.

По словам юриста, Адрианова демонстративно отворачивалась от Конкина в суде, откровенно проявляя неуважение к артисту.

«Владимир Алексеевич (Конкин. — Прим. ред.) подтвердил гражданский иск в размере 11 миллионов рублей. Владимир Алексеевич четко объяснил, что эта денежная сумма, которая будет направлена в интересах ребенка, так как она осталась сиротой», — пояснила адвокат.

У погибшей Софии Конкиной осталась дочь Алиса, родной отец которой, Руслан Подгорный, скрывается от полиции из-за обвинений в мошенничестве. Его адвокат ранее рассказал о том, что Подгорный дал разрешение на временную опеку над ребенком племяннице жены Владимира Конкина.

София Конкина утонула в бассейне 22 сентября 2020 года. Персонал клуба обнаружил девушку уже без сознания. Вызванные медики не успели спасти ее. Вода попала в дыхательные пути, и София задохнулась.

Хозяйка фитнес-центра обвиняется по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Уголовное дело рассматривает Пресненский суд Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что потерявший дочь Владимир Конкин борется за жизнь.