Свадебный гороскоп: в какие дни февраля 2022 года лучше всего играть свадьбу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 013

Второй месяц года ранее на Руси называли свадебник.

Свадебный гороскоп: в какие дни февраля 2022 года лучше всего играть свадьбу

Фото: Depositphotos / cs-333

Свадьба — один из важных и запоминающихся надолго моментов жизни. Многие верят — если семейную жизнь начать в определенный день, она будет счастливой и долгой, а неверный выбор даты может наполнить ее бедами и печалями. И тут следует исходить из лунного календаря и церковных канонов.

Февральские свадьбы считаются одними из самых благоприятных, счастливых и наполненных радостью. Потому выбрать день можно любой кроме тех, которые выпадают на масленичную неделю. В 2022-м первым днем начала Масленницы станет 28 февраля, понедельник. Начало проводов зимы хоть и будет увеселительным, но, тем не менее, является подготовкой к моральному и духовному воздержанию перед длительным и самым строгим постом. Потому раньше говорили — жениться на Масленницу — значит породниться с бедой.

Если отталкиваться от лунного календаря, то лучшим временем для создания семьи станут дни растущей Луны. А красивыми датами в нынешнем году для бракосочетания станут: 02.02.2022, 20.02.2022, 22.02.2022.

А вот жениться или выходить замуж 14 февраля — в день всех влюбленных — не лучшая идея. Хоть никаких категоричных запретов и нет, но праздник не исконно русский.

Приметы на февральскую свадьбу:

  • Считается, узнать, какой будет семейная жизнь молодожен, можно по погоде в день свадьбы, пишет Rsute.
  • Чем крепче мороз, тем сильнее супруги будут любить друг друга.
  • Сильный ветер предсказывал скорое пополнение в семействе.
  • Если невеста чихала — это знак судьбы, предвещающий счастливую семейную жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники наживаются на женихах и невестах, желающих связать себя узами брака 22.02.2022.

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