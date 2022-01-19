Будто другой человек: как фазы Луны влияют на судьбу и здоровье людей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 887

Астрологи и ученые убеждены — человека способен изменить не только окружающий мир или жизненные обстоятельства, но и небесные явления.

Будто другой человек: как фазы Луны влияют на судьбу и здоровье людей

Фото: Depositphotos / Kagenmi

Наверняка, многим только вчера казалось, что все хорошо, вы спокойны, настроение отличное, дела идут как надо, как вдруг — апатия, агрессия и неуравновешенность. Психиатры бы, по всей видимости, сразу прописали успокоительные, а астрологи и ученые заверяют — это нормально. Всему виной разные фазы Луны, которые могут изменять не только человека, но и влиять на судьбу и его здоровье.

Согласно исследованиям ученых, Луна влияет на Землю, на количество излучаемого света, а во время гравитационного притяжения стимулирует приливы и отливы океанов. Потому у человека возникают перепады настроения, появляются головные боли и раздражительность. А в зависимости от фазы Луны меняется еще и судьба человека, пишет интернет-портал The Ftimes.

Новолуние

В период новолуния взрослые могут становиться более агрессивными, неуверенными в своих действиях. Они чувствуют апатию ко всему вокруг. А дети, наоборот — в это время меньше болеют, более активны и уверенны в себе. Астрологи рекомендуют стараться избегать ссор и конфликтов. Меньше в это время посещать общественные заведения, где вы можете встретить много людей. Лишь отдых, положительные мысли способны восстановить психическое и эмоциональное настроение.

Растущая Луна

Период растущей Луны наилучшим образом сказывается на представительницах прекрасного пола. Женщины начинают ощущать прилив энергии, их сон заметно улучшается, апатия и неуверенность исчезают. Чтобы еще больше расцвести, употребляйте в это время больше овощей и фруктов.

Убывающая Луна

По словам астрологов, убывающая Луна способна снизить чувствительность и восприимчивость к миру. Человек становится заторможенным, а внутри возникает страх сделать что-либо обыденное и привычное. Астрологи советуют, как можно чаще контролировать свои эмоции, чтобы не наговорить лишнего окружающим людям.

Полнолуние

Одна из самых сильных фаз Луны. В этот период человек наполняется силой и энергией. Но при этом возможны перепады в настроении, сонливость или отсутствие сна. Полнолуние — лучшее время для медитации и приведения своих мыслей в порядок.

Ранее 5-tv.ru публиковал даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым.

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