Помощница Дэвис добавляла в ее еду измельченные «пилюли» по указанию Шаляпина
Певца начали подозревать в попытках отравления богатой жены.
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Пока Прохор Шаляпин пытается убедить поклонников в том, что тоскует по умершей жене, в его адрес исходят серьезные обвинения - в частности, в отравлении супруги. Так, помощница Татьяны Дэвис Джозефин Куэнджин в эфире одной из передач на Первом канале рассказала о странных поручениях исполнителя.
«Я выполняла указания Прохора. Он давал мне пилюли. Я их измельчала и добавляла в еду Татьяны», — сообщила она.
В то же время Шаляпин не только все заявления о подмешивании в еду таблеток опроверг, но и утверждал, что никогда не был знаком с помощницей.
«Нам доставляли спортивное питание, потому что Татьяна подписала контракт. Она ничего не ела, попить даже не могла, настолько ей было плохо. Персонал я вообще не видел, они приходили и чистили дом», — возмутился артист.
А вслед за разоблачением Куэнджин некая Полина Бардо раскрыла другие неприятные факты из биографии Шаляпина: якобы он с ней тайно встречался, когда уже был женат на Дэвис, и даже подарил дорогую квартиру и машину.
«С Татьяной у них были фиктивные отношения, просто выгодный союз. Проша сам мне об этом говорил. Эта бабка ему не нужна. Он собирался с ней развестись», — шокировала откровениями Бардо.
Но и это было не последним откровением о Шаляпине. Фармацевт Кристина Агаджанян вспомнила, как певец интересовался у нее методами убийства человека при помощи лекарственных препаратов. Однако вскоре полиграфолог объяснил — звезда просто опасался за свою жизнь. А Бардо, как показал полиграф, обманула всех сидящих в студии, заявив о подаренной квартире и машине.
Канадский юрист и миллионерша Татьяна Клаудия Дэвис скончалась в сентябре прошлого года в возрасте 47 лет из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией. Она заболела вскоре после свадьбы с Прохором Шаляпиным, а через полтора месяца ее не стало.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото повзрослевшего сына Анны Калашниковой.
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