Калашникова об обвинениях Шаляпина в убийстве жены: «Все доказано вскрытием»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 845

По словам светской львицы, после смерти Татьяны Девис у певца появилось много недоброжелателей.

Калашникова об обвинениях Шаляпина в убийстве жены: «Все доказано вскрытием»

Фото: Instagram @shalyapin_official

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После смерти Татьяны Клаудии Дэвис Прохора Шаляпина стали обвинять в ее намеренном убийстве, однако не только певец возмутился этой клеветой. На его сторону встала бывшая возлюбленная Анна Калашникова.

«Я уверена, что Прохор не имеет отношения к смерти Татьяны. И это доказано результатами вскрытия покойной. Татьяна умерла от тяжелой формы ковида», — заявила звезда.

Светская львица предположила, что обсуждение  Шаляпина вновь началось из-за наследства, которое ему досталось от покойной супруги. Сейчас артист превратился в состоятельного человека и стал целью для недоброжелателей.

«В марте 2020 года Таня купила в Москве сразу четыре квартиры общей стоимостью около 70 миллионов рублей. Таким образом Татьяна хотела вложиться в московскую недвижимость. Но в силу пандемии сама она не могла прилететь в Россию, поэтому и оформила квартиры на Прохора», — рассказала она.

Калашникова добавила, что Шаляпин больше ничего не получил от покойной, ведь супруги заключили брачный договор. Однако он до сих пор тепло общается с родственниками Татьяны Дэвис.

«Не надо делать из Прохора какого-то демона. Да, он предприимчивый парень, но не преступник», — заключила актриса в беседе с Teleprogremma.pro.

Калашникова рассказала, что певец до сих пор скорбит о своей утрате и ему очень одиноко.

В одном из новых выпусков телешоу «На самом деле» некая помощница Татьяны Клаудии Дэвис обвинила Прохора Шаляпина в том, что он заставлял ее подмешивать в еду канадской миллионерши препараты неизвестного назначения. Знакомая артиста фармацевт Кристина Агаджанян подтвердила, что Прохор советовался с ней о смертельных лекарствах.

«Прохор мне звонил, интересовался, как можно убить человека. Незаметно», — рассказала она.

Артист назвал все эти обвинения и свидетельствования наглой клеветой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Прохор Шаляпин почтил память покойной жены-миллионерши.

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