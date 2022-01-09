Прохор Шаляпин почтил память покойной жены-миллионерши: «Ты ушла, подарив мне мир»

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 117

Супруга артиста умерла из-за осложнений после заражения коронавирусной инфекцией в конце сентября 2021 года.

Прохор Шаляпин почтил память покойной жены-миллионерши: «Ты ушла, подарив мне мир»

Фото: Instagram @shalyapin_official

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина

Со дня смерти канадской миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис прошло уже 105 дней. В память о покойной супруге российский певец Прохор Шаляпин сделал трогательную публикацию на своей странице в Instagram.

«Меня радует щебет птиц, легкий ветер и гул машин, запах выпечки, смех людей, вкус вина и чуть острый сыр. Тебя нет, тебя нет нигде! Ни в винтажном ряду картин, ни в кино, ни в обрывках фраз — ты ушла, подарив мне мир», — говорится в подписи к снимку, на котором запечатлен Прохор Шаляпин с задумчивым взглядом.

Instagram @shalyapin_official

Канадский юрист и миллионерша Татьяна Клаудия Дэвис скончалась в возрасте 42 лет из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией. Она заболела вскоре после свадьбы с Прохором Шаляпиным, через два месяца ее не стало.

Вокруг смерти Дэвис ходила масса слухов. Даже адвокат Бенхин провел собственное расследование, чтобы установить факт смерти миллионерши. Свои теории выдвигали и некоторые звезды. Например, Наталья Штурм считала, что 42-летняя предпринимательница могла инсценировать свою смерть, чтобы избежать долгов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как потерявший жену Прохор Шаляпин подвел итоги 2021 года.

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина
31 дек
Потерявший жену Шаляпин об итогах 2021 года: «Не был тяжелым»
25 дек
Одно лицо: Шаляпин засветился на фото с копией покойной жены
9 дек
Пошел во все тяжкие: Прохор Шаляпин растрачивает наследство покойной жены?
21 нояб
Прохора Шаляпина в компании русских красавиц призвали улучшить демографию страны
16 нояб
Ангел или демон: что скрывает за новым имиджем Прохор Шаляпин
12 нояб
Блондин-Шаляпин сравнил себя с сакурой: «Как ни назови, цветет божественно»
4 нояб
Продать жилье, а разницу — в карман: Штурм рассказала предысторию конфликта с Шаляпиным из-за квартир
4 нояб
Шаляпин поругался со Штурм под ее голыми фото из-за квартир умершей жены
3 нояб
На 40 дней со дня смерти жены Шаляпин «закатил» концерт
2 нояб
Смерть идет по пятам: овдовевший Прохор Шаляпин сообщил о гибели близкого друга
-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
Мальчик или девочка? Как по дате рождения определить пол будущего ребенка

Последние новости

5:25
ТОП-4 имени, обладатели которых смогут дожить до 100 лет
5:14
Мальчик или девочка? Как по дате рождения определить пол будущего ребенка
5:01
Какие безобидные симптомы могут говорить о раке мозга
4:38
Японцев восхитил российский «шедевральный» вертолет Ми-171А3
4:13
В МВД хотят изменить теоретическую часть экзамена на водительские права
3:49
В Роспотребнадзоре рассказали о наибольшем распространении СОVID-19 среди детей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака
Дмитрий Шепелев показал лицо младшего наследника: «Сын. Январь. Кролик»
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год