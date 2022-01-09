Прохор Шаляпин почтил память покойной жены-миллионерши: «Ты ушла, подарив мне мир»

Со дня смерти канадской миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис прошло уже 105 дней. В память о покойной супруге российский певец Прохор Шаляпин сделал трогательную публикацию на своей странице в Instagram.

«Меня радует щебет птиц, легкий ветер и гул машин, запах выпечки, смех людей, вкус вина и чуть острый сыр. Тебя нет, тебя нет нигде! Ни в винтажном ряду картин, ни в кино, ни в обрывках фраз — ты ушла, подарив мне мир», — говорится в подписи к снимку, на котором запечатлен Прохор Шаляпин с задумчивым взглядом.

Instagram @shalyapin_official

Канадский юрист и миллионерша Татьяна Клаудия Дэвис скончалась в возрасте 42 лет из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией. Она заболела вскоре после свадьбы с Прохором Шаляпиным, через два месяца ее не стало.

Вокруг смерти Дэвис ходила масса слухов. Даже адвокат Бенхин провел собственное расследование, чтобы установить факт смерти миллионерши. Свои теории выдвигали и некоторые звезды. Например, Наталья Штурм считала, что 42-летняя предпринимательница могла инсценировать свою смерть, чтобы избежать долгов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как потерявший жену Прохор Шаляпин подвел итоги 2021 года.