Сохранить здоровье поможет соблюдение режима труда и отдыха, а также выполнение простых рекомендаций специалистов.

У многих болезней есть свои «любимые» часы в сутках, когда многократно возрастает риск ухудшения здоровья. Для того, чтобы этого не допустить, важно соблюдать ряд несложных рекомендаций. Об этом 5-tv.ru рассказал невролог, врач остеопат Александр Евдокимов.

По словам специалиста, очень важно соблюдать режим труда и отдыха, особенно людям с хроническими заболевания.

«Есть часы в сутках, когда органы или системы органов особенно уязвимы. Это связанно с циркадными циклами или суточными ритмами, когда одни гормоны активизируются, а другие наоборот, теряют свою активность. При этом некоторые органы становятся более уязвимыми», — рассказал врач.

Эксперт отметил также, что пик инсультов, инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний приходится на утренние часы. С четырех до шести утра кровь становится наиболее густой, что может вызвать ишемию и даже спровоцировать гипертонический криз.

«Также крайне неполезно употребление жирной пищи после полуночи. Таким образом можно получить обострение холецистита. Это связано с тем, что после 24 часов активизируется желчно-выделительная система и начинает активно работать печень», - сказал невролог.

По словам специалиста, если соблюдать циркадные ритмы и придерживаться простых рекомендаций, можно сохранить здоровье и продлить жизнь. Возьмите на заметку следующие советы врача.

Если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, а кровь имеет склонность сгущаться, то выпейте перед сном стакан воды. Это будет способствовать разжижению крови и станет отличной профилактикой инсультов и инфарктов.

После пробуждения не вскакивайте с кровати. Посидите полминуты, это позволит «проснуться» сосудам и поможет предупредить гипертонический криз.

Перед завтраком не забудьте выпить стакан воды. Это запустит работу желудочно-кишечного тракта и позволит вывести токсины.

Если у вас сахарный диабет, никогда не тренируйтесь на ночь, так как это может спровоцировать гипогликемию, ведь уровень сахара падает с часа ночи до трех.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как по цвету кожи распознать у себя тромбоз.