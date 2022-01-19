Как по цвету кожи распознать у себя тромбоз

Если вовремя не обратиться к врачу, заболевание может привести к летальному исходу.

Вовремя заподозрить у себя тромбоз можно по внешним признакам. Для этого специалисты Национального альянса по тромбообразованию рекомендуют всего лишь присмотреться к коже. Два признака — появление красноты или сиреневатый оттенок повод срочного обращения к врачу, пишет Медикфорум.

Кроме того, выделяют и другие сигналы, которые должны стать поводом задуматься о тромбозе глубоких вен. Так, в список симптомов вошли: отеки, сильная чувствительность к прикосновению в ноге или руке, боли или судороги в конечностях, возникающие без видимых причин и тепло кожи рук или ног на ощупь.

Если сгустки крови, появляющиеся при повреждении кровеносных сосудов, не растворяются со временем, они попадают в кровоток и могут перемещаться с ним по телу. Попадая в вены, они повышают вероятность возникновения тромбоза глубоких вен, который в свою очередь может привести к смертельно опасной легочной эмболии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о простом напитке, который разжижает кровь и предотвращает образование тромбов.