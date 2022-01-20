🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 января, убывающая Луна находится в знаке Лев. Она покровительствует любым начинаниям и помогает делам складываться, как по маслу.

♈ Овен

Овны, сегодня вас будет тянуть к общению и развлечениям. Луна в Льве привносит склонность к авантюрам и повышает необдуманную рискованность. Однако постарайтесь не позволить своим эмоциям полностью отключить ваш разум. Постарайтесь найти золотую середину между работой и отдыхом.

Космический совет: отдых — это хорошо, но только если в меру.

♉ Телец

Тельцы, сегодня в вас проснутся транжиры. Захочется скупить все. Через день вы передумаете, но будет поздно. По этой же причине стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими средствами. Чтобы избежать потерь, не стоит оформлять сделки и брать кредиты.

Космический совет: поберегите деньги.

♊ Близнецы

Близнецы, никогда не стоит отчаиваться. Зачастую из бездны вас вытягивало именно ваше превосходное чувство юмора и оптимизм. Умение видеть свет, когда вокруг тьма, помогает вам оставаться на плаву и подниматься к своей мечте. Поэтому перестаньте предаваться унынию и вспомните, кто вы есть на самом деле.

Космический совет: верните свой оптимизм.

♋ Рак

Раки, не исключено, что сегодня у вас появится склонность к завышенному самомнению и как никогда обострится склонность к лести. Постарайтесь умерить пыл и внушить себе, что вы бы ничего не добились без своей сплоченной команды. Поблагодарите тех, кто остается рядом в самые тяжелые времена.

Космический совет: не забывайте о близких.

♌ Лев

Львы, сегодня у вас обострится интуиция, она позволяет отличать друзей от недругов. Энергия этого дня дарует успех в обществе, однако постарайтесь сильно не зазнаваться. Знать себе цену — не значит принижать остальных, это значит не унижаться и протягивать руку помощи нуждающимся.

Космический совет: будьте мягче к другим.

♍ Дева

Девы, как бы вам не хотелось посвятить всю жизнь работе, главное для вас — семья и любовь. Если вы не будете развивать эту сферу, рискуете стать несчастными и остаться в одиночестве. Присмотритесь к тем, кто к вам не равнодушен. Возможно, с кем-то вы даже согласитесь отправиться на свидание.

Космический совет: займитесь своей личной жизнью.

♎ Весы

Весы, сегодня, задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ. Впрочем, вы и сами будете отличаться некоторой нерешительностью. Примите это как данность и не требуйте от окружающих первых шагов и поворотных решений.

Космический совет: возьмите паузу.

♏ Скорпион

Скорпионы, Хорошо иметь возможность делать все что хочется, но почему-то быстро надоедает. Вы мечтаете, чтобы у вас было больше свободного времени, но, как только оно появляется, вы почему-то впадаете в депрессию. Вы привыкли к насыщенной жизни. Лежать на диване — не для вас.

Космический совет: незачем гнаться за тем, что любят другие.

♐ Стрелец

Стрельцы, не бойтесь сообщить о своих чувствах человеку, к которому вы их испытываете. Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. Возможно, ваш возлюбленный тоже боится совершить первый шаг, помогите ему в этом.

Космический совет: один шаг вперед может резко изменить вашу жизнь.

♑ Козерог

Козероги, принятие желаемого за действительное не обязательно должно быть чем-то плохим, Особенно, когда это может изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Мечты никому не мечтали жить. А вот их отсутствие превращает жизнь в сплошную депрессию.

Космический совет: не бойтесь мечтать.

♒ Водолей

Водолеи, иногда то, что нам говорит мозг напрямую противоречит тому, что подсказывает сердце. Сегодня тот день, когда чувства должны победить.

Космический совет: прислушайтесь к своим внутренним позывам.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня вы можете позволить себе несколько отступить от общепринятых канонов поведения. Не думайте слишком много о том, как вы будете выглядеть в глазах окружающих — действуйте так, как подсказывает сердце.

Космический совет: при любых обстоятельствах оставайтесь собой.

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