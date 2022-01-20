Чьи судьбы изменит Солнце, входящее в созвездие Водолея 20 января

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 12 133

Небесное светило окончательно переходит в знак Водолея, и пробудет там почти весь февраль.

Фото, видео: Depositphotos / Baloncici; 5-tv.ru

20 января Солнце окончательно переходит в знак Водолея, и пробудет там практически весь февраль. Что принесет нам грядущий месяц и движение небесного светила? Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко.

«Транзит любой планеты по Водолею освобождает ее от каких-либо ограничений, и планета проявляется свободно. Водолей усиливает стремление к независимости, к чему-то новому, хочется поменять что-то в своей жизни. Настроения больше такие революционные, бунтарские. Не хочется следовать каким-то правилам, соблюдать законы», — отметила астролог.

Это положение планет может подорвать стабильность вашей жизни.  В то же время люди становятся более открытыми, общительными, активизируется тема дружбы друзей, за которые отвечает Уран в Водолее. У кого-то под воздействием ретроградного Меркурия активизируется потребность встретиться со старыми знакомыми. Не исключены и обратные эффекты — разрыв дружеских отношений, разводы. Возможны неожиданные события.

«Больше всего прочувствуют на себе этот транзит солнечные Водолеи, так как идет возврат планеты. И люди, в карте рождения у которых загружен знак Водолея, находятся какие-то планеты», — рассказала Карпенко.

Будет оказываться влияние на Львов. Эти люди будут иметь успех, особенно творческие представители знака. Им предстоит постичь новое знание, вынести новый урок. Отличной идеей будет начать учиться чему-то новому. 

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