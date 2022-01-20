Вырастет кость или останется в организме: мифы и правда о филлерах

Может ли препарат навсегда остаться в организме? В результате чего возникают нежелательные последствия? Правда ли, что в месте введения препарата может вырасти кость?

Каждая девушка мечтает оставаться вечно молодой и современные методы косметологии позволяют воплотить эти грезы в жизнь. В частности, скорректировать несовершенства на лице позволяют филлеры. О принципах работы этих средств в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-косметолог, дерматолог Инесса Олийниченко.

Что такое филлеры

Филлеры — механические наполнители, которые используются для коррекции морщин, складок, создания объемов, для скульптурирования лица, для создания светотени и исправить другие изъяны.

Какие бывают филлеры

Филлеры делятся на две большие подгруппы: биодеградируемые и деградируемые. В основе деления лежит способность веществ разлагаться в организме под действием ферментов. Около 90% биодеградируемых препаратов изготовлены на основе гиалуроновой кислоты, в других используется гидроксеопатит кальция и полимолочная кислота. Эти вещества разлагаются в организме на более простые под действием естественных ферментов. Препарат не воспринимается как инородное тело и полностью утилизируется возможностями самого организма.

К небиодеградируемым филлерам относятся силикон и полиакриламидные гели, которые в настоящее время на практике не используются.

Куда лучше обращаться за косметологическими услугами

Олийниченко напомнила, что проводить процедуры необходимо в специализированном медицинском учреждении с лицензией на косметологию у врача со специализацией в дерматологии и косметологии.

«Ни один уважающий себя врач никогда не напишет что он просто специалист с медицинским образованием, он укажет всю свою специализацию», — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что обращение к непроверенным специалистам может обернуться нежелательными последствиями. Кроме того, настоящий специалист всегда контролирует ход изменений и способен помочь в случае, если что-либо пойдет не так.

Также косметолог призвала обращать внимание на сертификацию используемых препаратов. Факт сертификации всегда можно проверить на сайте Росздравнадзора или попросить в клинике предоставить необходимую документацию.

Какие плюсы у использования филлеров

Отличительной особенностью использования филлеров являются быстрые визуальные изменения, так называемый эффект на игле,

«Преображается лицо, подтягиваются ткани, увеличиваются объемы, пациенты всегда очень довольны непосредственно сразу после процедуры», — отметила Олийниченко.

Какие минусы применения филлеров

С нежелательными последствиями клиент, как правило, сталкивается при ошибках в использовании филлеров. Чаще всего трудности возникают в результате неправильной техники введения, неверно подобранного препарата и несоблюдения сроков между процедурами.

«Кроме того, не могу не сказать о некачественных препаратах. Недостаточная очистка препарата или дополнительные примеси приводят к воспалительному процессу», — отметила косметолог.

Какие противопоказания есть для использования филлеров

К противопоказаниям для кометологических процедур относятся хронические заболевания и вирусные заболевания в стадии обострения, беременность, кормление грудью, онкология, болезни свертывания крови, келоидные рубцы.

Особое внимание Олийниченко обратила на популярные мифы о филлерах, бытующие в обществе. Для примера она взяла препарат «Радиесс», который используется российскими специалистами с 2006 года.

Миф 1. Препарат никогда не выходит из организма

По словам косметолога, как и другие биодеградируемые препараты, «Радиесс» разлагается в организме на составные компоненты под действием ферментов.

«Препарат распадается на ионы кальция и фосфора, гель-носитель уходит в течение 4 месяцев, а ионы в тканях находятся до 12 месяцев, стимулируя выработку коллагена», — объяснила Олийниченко.

Миф 2. В месте введения препарата может вырасти кость

Как рассказала эксперт, такое заблуждение возникло из-за того, что гидроксиапатит кальция, лежащий в основе препарата, также весьма популярен в стоматологии. Там он действительно используется для наращивания костных тканей, но при этом вводится непосредственно в кости, где есть клетки — предшественники костной ткани.

«Мы препарат вводим в мягкие ткани. Там нет клеток — предшественников остеобластов, поэтому никаких костных структур там не вырастет», — указала косметолог.

Миф 3. Препарат остается в тканях навсегда

Олийниченко призналась, что и сама имела предвзятое мнение о «Радиессе», так как не знала правильную технику его приготовления. Однако консультации лучших специалистов Москвы и Петербурга помогли ей убедиться в обратном.

«Нужно правильно им работать, нужно вводить его в правильные слои кожи и даже в случае каких-то нежелательных явлений в течение двух недель данный препарат можно размыть физраствором или разрушить игольчатым РФ-[лифтингом] и никаких проблем данный препарат не вызовет», — заверила она.

Миф 4. «Радиесс» используется только для создания объема

Косметолог подтвердила, что в случае с «рыхлыми» лицами с выраженной подкожно-жировой клетчаткой «Радиесс» и впрямь является лучшим способом создания объема, так как он не дает отека. Тем не менее, она призвала не забывать о ярко выраженном коллагеностимулирующем действии препарата, благодаря которому он широко применяется для техники векторного лифтинга, призванной визуально подтянуть лицо.

«Препарат действует как пружинка для кожи, кожа сокращается под действием вектора. В течение 12 месяцев препарат действует как коллагеностимулятор, уплотняя кожу, разглаживая ее, создавая очень красивый лифтинговый эффект», — добавила Олийниченко.