Биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии

|
Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 2 091

Российский спортсмен преодолел дистанцию с нулем промахов.

Биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 30-летний уроженец Уфы смог пройти дистанцию за 49 минут и 46,8 секунды без единого промаха.

Сегодняшний результат стал для Антона Бабикова вторым аналогичным в рамках этапов Кубка мира за всю карьеру. В активе биатлонист имеет победу в гонке преследования в шведском Эстерсунде в сезоне 2016/17. На подиум спортсмен поднимался всего трижды за всю историю выступлений.

Стоит отметить, что Антон Бабиков входит в состав запасных сборной РФ на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная РФ выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону.ф

Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.44
-0.43 86.82
-0.31
День бумеранга: как играючи обернуть 18-е лунные сутки в свою пользу

Последние новости

19:31
Суд в Петербурге заочно арестовал предполагаемого убийцу Игоря Талькова
19:18
Волшебная горечь: неизвестные полезные свойства полыни
19:06
Вооруженную «Калибрами» подлодку «Магадан» впервые показали изнутри
18:41
ЦБ выступил за запрет майнинга криптовалют в России
18:28
Неожиданный поворот: Байден заявил, что Украине не место в НАТО
18:16
Борцы за красоту: Мужчины-звезды, которые тщательно ухаживают за собой

Сейчас читают

Найден сын Абдулова, чье фото актер хранил в потайном кармане: «Похож»
Чьи судьбы изменит Солнце, входящее в созвездие Водолея 20 января
Какие соки разжижают кровь и предотвращают образование тромбов
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год