Биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 30-летний уроженец Уфы смог пройти дистанцию за 49 минут и 46,8 секунды без единого промаха.

Сегодняшний результат стал для Антона Бабикова вторым аналогичным в рамках этапов Кубка мира за всю карьеру. В активе биатлонист имеет победу в гонке преследования в шведском Эстерсунде в сезоне 2016/17. На подиум спортсмен поднимался всего трижды за всю историю выступлений.

Стоит отметить, что Антон Бабиков входит в состав запасных сборной РФ на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная РФ выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону.ф