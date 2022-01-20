Биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии
Российский спортсмен преодолел дистанцию с нулем промахов.
Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe
Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 30-летний уроженец Уфы смог пройти дистанцию за 49 минут и 46,8 секунды без единого промаха.
Сегодняшний результат стал для Антона Бабикова вторым аналогичным в рамках этапов Кубка мира за всю карьеру. В активе биатлонист имеет победу в гонке преследования в шведском Эстерсунде в сезоне 2016/17. На подиум спортсмен поднимался всего трижды за всю историю выступлений.
Стоит отметить, что Антон Бабиков входит в состав запасных сборной РФ на Олимпийские игры в Пекине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная РФ выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону.ф
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