«Тебе 56?» — торт, журналисты, купель и другие конфузы дня рождения Волочковой

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 033

Анастасия Волочкова отметила 46-й день рождения с размахом

«Тебе 56?» — торт, журналисты, купель и другие конфузы дня рождения Волочковой

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда устроила грандиозную вечеринку, только вот папарацци на ней оказалось больше, чем любимых коллег.

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова накануне отметила день рождения. Ей исполнилось 46 лет. Как она отпраздновала торжество и с кем решила разделить этот день, рассказывает 5-tv.ru.

Смелое признание

В честь дня рождения Анастасия Волочкова решила порадовать не только себя, но и обожаемых поклонников. В соцсети она показала архивные фото и видео: с родителями, в юности, когда делала первые шаги на сцене.

«Я точно знаю, что родилась в этот день, 2О января, не зря. Чтобы радовать вас на этой земле моим светом», — подписала видеоролик артистка.

Окунуться в купель

Давно известно: Волочкова та еще любительница посещать баню, а после окунаться в ледяную воду. Новый год своей жизни она решила начать именно с этого ритуала. К счастью, далеко ходить не нужно было, все удобства располагаются на участке светской львицы. Звезда выбежала ранним утром на улицу в полотенце, разбила топором лед, а затем уже окунулась.

«В день рождения окунуться в ледяную купель, разбив в ней лед-радость! После Мальдивского тепла, немного свежо, не скрою. Мчу отметить скромно», — подписала видео балерина.

Instagram @volochkova_art

А где все гости?

А после домашних ритуалов в компании со своим возлюбленным Сергеем она умчала в ресторан, где ожидала приглашенных гостей. Однако журналистов на торжестве оказалось куда больше.

Среди присутствующих был замечен друг балерины Никита Джигурда, Андрей Ковалев, Катя Лель, Алла Довлатова, Эвелина Бледанс.

Instagram @volochkova_art

Точно 46?

Поздравления «сыпались» на Волочкову буквально отовсюду. Сотрудники спа-отеля, в котором балерина часто останавливается отдохнуть, не смогли остаться в стороне. Они преподнесли артистке в качестве подарка торт. Но поздравление оказалось весьма странным.

«Это ж тебе сколько? 56 лет!» — комментировали за кадром.

«Какие 56?» — в шутку возмутилась Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Именинный торт

Еще в начале дня рождения Волочкова призналась, что планирует отметить праздник скромно. Потому и именинный торт оказался не очень грандиозным, но в то же время со вкусом украшенным. Клубника, голубика, фейерверки и всего три свечки. Но ни гостей, ни именинницу такое количество вовсе не смутило.

«Ну, красиво, правда?» — говорила Волочкова, задувая свечки.

Instagram @volochkova_art

Полупрозрачный наряд

Экс-прима Большого театра не смогла не порадовать публику интригующим образом. Для торжества в ресторане она выбрала серебристое полупрозрачное платье. Фанаты и гости вечера были в восторге. 

К слову, праздничное торжество могло вовсе и не состояться. Накануне, возвращающаяся из отпуска на Мальдивах Волочкова, устроила на борту воздушного судна скандал. Артистка ругалась матом, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции. В отношении нее были составлены протоколы по статьям о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Кроме того, ее могли арестовать на 15 суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина вступилась за Волочкову после скандала в самолете.

-1° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.44
-0.43 86.82
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:06
О каких заболеваниях может говорить изменение запаха кожи
6:04
Хозяева в панике: Почему из магазинов исчез импортный корм для питомцев
5:51
«Снегурочка»: Попавшая под сильный снегопад Пугачева с нетерпением ждет весну
5:38
Как себя чувствует инфицированный COVID 87-летний Олег Басилашвили
5:23
Новая надежда 30 лет спустя: какие тайны гибели Талькова удалось раскрыть следствию
5:09
Молодой муж Кудрявцевой неудачно пошутил о ее возрасте

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака
Емельянов день: что можно и нельзя делать 21 января
Чьи судьбы изменит Солнце, входящее в созвездие Водолея 20 января
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год