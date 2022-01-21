«Тебе 56?» — торт, журналисты, купель и другие конфузы дня рождения Волочковой
Анастасия Волочкова отметила 46-й день рождения с размахом
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Звезда устроила грандиозную вечеринку, только вот папарацци на ней оказалось больше, чем любимых коллег.
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова накануне отметила день рождения. Ей исполнилось 46 лет. Как она отпраздновала торжество и с кем решила разделить этот день, рассказывает 5-tv.ru.
Смелое признание
В честь дня рождения Анастасия Волочкова решила порадовать не только себя, но и обожаемых поклонников. В соцсети она показала архивные фото и видео: с родителями, в юности, когда делала первые шаги на сцене.
«Я точно знаю, что родилась в этот день, 2О января, не зря. Чтобы радовать вас на этой земле моим светом», — подписала видеоролик артистка.
Окунуться в купель
Давно известно: Волочкова та еще любительница посещать баню, а после окунаться в ледяную воду. Новый год своей жизни она решила начать именно с этого ритуала. К счастью, далеко ходить не нужно было, все удобства располагаются на участке светской львицы. Звезда выбежала ранним утром на улицу в полотенце, разбила топором лед, а затем уже окунулась.
«В день рождения окунуться в ледяную купель, разбив в ней лед-радость! После Мальдивского тепла, немного свежо, не скрою. Мчу отметить скромно», — подписала видео балерина.
А где все гости?
А после домашних ритуалов в компании со своим возлюбленным Сергеем она умчала в ресторан, где ожидала приглашенных гостей. Однако журналистов на торжестве оказалось куда больше.
Среди присутствующих был замечен друг балерины Никита Джигурда, Андрей Ковалев, Катя Лель, Алла Довлатова, Эвелина Бледанс.
Точно 46?
Поздравления «сыпались» на Волочкову буквально отовсюду. Сотрудники спа-отеля, в котором балерина часто останавливается отдохнуть, не смогли остаться в стороне. Они преподнесли артистке в качестве подарка торт. Но поздравление оказалось весьма странным.
«Это ж тебе сколько? 56 лет!» — комментировали за кадром.
«Какие 56?» — в шутку возмутилась Волочкова.
Именинный торт
Еще в начале дня рождения Волочкова призналась, что планирует отметить праздник скромно. Потому и именинный торт оказался не очень грандиозным, но в то же время со вкусом украшенным. Клубника, голубика, фейерверки и всего три свечки. Но ни гостей, ни именинницу такое количество вовсе не смутило.
«Ну, красиво, правда?» — говорила Волочкова, задувая свечки.
Полупрозрачный наряд
Экс-прима Большого театра не смогла не порадовать публику интригующим образом. Для торжества в ресторане она выбрала серебристое полупрозрачное платье. Фанаты и гости вечера были в восторге.
К слову, праздничное торжество могло вовсе и не состояться. Накануне, возвращающаяся из отпуска на Мальдивах Волочкова, устроила на борту воздушного судна скандал. Артистка ругалась матом, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции. В отношении нее были составлены протоколы по статьям о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Кроме того, ее могли арестовать на 15 суток.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина вступилась за Волочкову после скандала в самолете.
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