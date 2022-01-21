Звезда устроила грандиозную вечеринку, только вот папарацци на ней оказалось больше, чем любимых коллег.

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова накануне отметила день рождения. Ей исполнилось 46 лет. Как она отпраздновала торжество и с кем решила разделить этот день, рассказывает 5-tv.ru.

Смелое признание

В честь дня рождения Анастасия Волочкова решила порадовать не только себя, но и обожаемых поклонников. В соцсети она показала архивные фото и видео: с родителями, в юности, когда делала первые шаги на сцене.

«Я точно знаю, что родилась в этот день, 2О января, не зря. Чтобы радовать вас на этой земле моим светом», — подписала видеоролик артистка.

Окунуться в купель

Давно известно: Волочкова та еще любительница посещать баню, а после окунаться в ледяную воду. Новый год своей жизни она решила начать именно с этого ритуала. К счастью, далеко ходить не нужно было, все удобства располагаются на участке светской львицы. Звезда выбежала ранним утром на улицу в полотенце, разбила топором лед, а затем уже окунулась.

«В день рождения окунуться в ледяную купель, разбив в ней лед-радость! После Мальдивского тепла, немного свежо, не скрою. Мчу отметить скромно», — подписала видео балерина.

Instagram @volochkova_art

А где все гости?

А после домашних ритуалов в компании со своим возлюбленным Сергеем она умчала в ресторан, где ожидала приглашенных гостей. Однако журналистов на торжестве оказалось куда больше.

Среди присутствующих был замечен друг балерины Никита Джигурда, Андрей Ковалев, Катя Лель, Алла Довлатова, Эвелина Бледанс.

Instagram @volochkova_art

Точно 46?

Поздравления «сыпались» на Волочкову буквально отовсюду. Сотрудники спа-отеля, в котором балерина часто останавливается отдохнуть, не смогли остаться в стороне. Они преподнесли артистке в качестве подарка торт. Но поздравление оказалось весьма странным.

«Это ж тебе сколько? 56 лет!» — комментировали за кадром.

«Какие 56?» — в шутку возмутилась Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Именинный торт

Еще в начале дня рождения Волочкова призналась, что планирует отметить праздник скромно. Потому и именинный торт оказался не очень грандиозным, но в то же время со вкусом украшенным. Клубника, голубика, фейерверки и всего три свечки. Но ни гостей, ни именинницу такое количество вовсе не смутило.

«Ну, красиво, правда?» — говорила Волочкова, задувая свечки.

Instagram @volochkova_art

Полупрозрачный наряд

Экс-прима Большого театра не смогла не порадовать публику интригующим образом. Для торжества в ресторане она выбрала серебристое полупрозрачное платье. Фанаты и гости вечера были в восторге.

К слову, праздничное торжество могло вовсе и не состояться. Накануне, возвращающаяся из отпуска на Мальдивах Волочкова, устроила на борту воздушного судна скандал. Артистка ругалась матом, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции. В отношении нее были составлены протоколы по статьям о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Кроме того, ее могли арестовать на 15 суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина вступилась за Волочкову после скандала в самолете.