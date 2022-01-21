Предполагаемый внебрачный сын Абдулова рассказал о предстоящем ДНК-тесте

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 044

Александр Коваль утверждает, что ни деньги, ни наследство знаменитого отца ему вовсе не нужны. Он хочет лишь знать правду.

Предполагаемый внебрачный сын Абдулова рассказал о предстоящем ДНК-тесте

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Sternin

Предполагаемый внебрачный сын Александра Абдулова Александр Коваль, чье детское фото, вероятнее всего, было обнаружено в кармане пиджака знаменитости, планирует сдать ДНК-тест, чтобы подтвердить, либо опровергнуть родство со звездой. Причем результаты экспертизы, чудя по всему, молодой человек озвучит в одном из шоу на телевидении. 

«Я не могу комментировать. На меня вышли люди с телевидения, я с ними договорился, что не буду ничего говорить. Тем более по телефону. Нельзя рассказывать, но что пишут — да, пишут. Собираемся делать ДНК тест, надеюсь, он покажет «да». Ну, или «нет», — заявил Коваль «Woman.ru».

Kp.ru

Александр Коваль утверждает, что ни деньги, ни наследство знаменитого отца ему вовсе не нужны. Он хочет лишь знать правду. И если бы ни нелепая случайность, о вероятном родстве с Абдуловым, мужчина бы так и не узнал. 

Слухи о предполагаемом внебрачном сыне Александра Абдулова стали появляться в конце прошлого года. Тогда родные актера внезапно нашли в кармане его пиджака фотографию мальчика. На обратной стороне снимка была подпись: «Саша, это твой сын. Оля». Близкие артиста обратились в редакцию газеты «Комсомольской правды» с просьбой опубликовать фото. Вскоре после публикации откликнулся Александр Коваль, который узнал себя на обнародованном кадре. Он прислал в редакцию и другие свои детские фотографии. Эксперты подтвердили, что на фото из пиджака Абдулова действительно изображен Коваль. Однако точные выводы можно будет сделать только после ДНК-экспертизы. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, подлинны ли фото маленького Коваля, по мнению криминалиста.

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