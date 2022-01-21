Названы даты рождения людей, на жизнь которых повлияют планеты 21 января

Сегодня, 21 января - четвертый день убывающий Луны. Энергия небесного светила не будет покровительствовать разного рода начинаниям, поэтому важные дела стоит отложить. Существует риск отравлений, разрушений, несчастных случаев, поджогов, обманов, рассказала астролог Наталья Хмелева. Однако особенно осторожным сегодня следует быть рожденным в определенные даты - они больше других почувствуют на себе влияние планет.

«День сильно влияет на людей, родившихся 6, 15, 24, а также тех, у кого в карте поражена Венера. В этот день этим людям очень важно держать свои желания под контролем», — объяснила звездный специалист.

Чтобы день прошел успешно, можно частично потратить его на покупку украшений, одежды, косметики, цветов, однако стоит помнить — энергия дня способствует расточительности.

«Не благоприятное время для продажи больших или важных вещей, а также составления завещаний, не следует грустить, уединяться и заниматься самоанализом», — отметила астролог.

Лучше ходите в гости и принимайте их у себя, общайтесь с друзьями, устраивайте девичники, посещайте выставки, театры. Главное - не находиться в одиночестве.

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