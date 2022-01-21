Названы даты рождения людей, на жизнь которых повлияют планеты 21 января

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 304

Четвертый лунный день — не лучшее время для начинаний.

Названы даты рождения людей, на жизнь которых повлияют планеты 21 января

Фото: Depositphotos / Shad.off

Сегодня, 21 января - четвертый день убывающий Луны. Энергия небесного светила не будет покровительствовать разного рода начинаниям, поэтому важные дела стоит отложить. Существует риск отравлений, разрушений, несчастных случаев, поджогов, обманов,  рассказала астролог Наталья Хмелева. Однако особенно осторожным сегодня следует быть рожденным в определенные даты - они больше других почувствуют на себе влияние планет. 

«День сильно влияет на людей, родившихся 6, 15, 24, а также тех, у кого в карте поражена Венера. В этот день этим людям очень важно держать свои желания под контролем», — объяснила звездный специалист.

Чтобы день прошел успешно,  можно частично потратить его на покупку украшений, одежды, косметики, цветов, однако стоит помнить — энергия дня способствует расточительности. 

«Не благоприятное время для продажи больших или важных вещей, а также составления завещаний, не следует грустить, уединяться и заниматься самоанализом», — отметила астролог.

Лучше ходите в гости и принимайте их у себя, общайтесь с друзьями, устраивайте девичники, посещайте выставки, театры. Главное - не находиться в одиночестве. 

Ранее 5-tv.ru публиковал рейтинг верности мужчин по знакам зодиака.

-3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.44
-0.43 86.82
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:06
Полковник выстрелил в голову жене из травматического пистолета в Подмосковье
7:59
Отлов бездомных собак в Иркутске поручили приюту, где доводили животных до голодной смерти
7:50
«Умирают быстрее других»: Кто подвержен риску заболеть рассеянным склерозом и как его лечить
7:46
В Германии признали необходимость запуска «Северного потока — 2»
7:43
Любовь Толкалина призналась, что пережила сексуальное насилие в детстве
7:33
Какие знаки зодиака становятся изменщиками

Сейчас читают

Щит от черной магии: как полынь защищает дом от порчи и болезней
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака
Названы даты рождения людей, на жизнь которых повлияют планеты 21 января
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год