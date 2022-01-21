Принимайте подарки судьбы! Китайский совет дня на пятницу, 21 января
Сегодня можно просить о помощи и получать награды.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 21 января?
В пятницу захочется чего-нибудь фундаментального. Например, затеять перестройку дома или получить новое образование. Не торопитесь, внимательно обдумайте все варианты.
Некоторым в пятницу повезет – кто-то получит неожиданную премию, кого-то похвалят, а может быть даже и приз вручат. Не думайте, что это произошло случайно и не стесняйтесь подарков судьбы.
Хороша пятница не только для получения наград, но и для просьб о помощи. Те, кто часто общается со спонсорами и меценатами – это ваш день. Есть большая вероятность, что именно в эту пятницу ваши усилия по поиску помощи будет вознаграждены.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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