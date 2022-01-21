Принимайте подарки судьбы! Китайский совет дня на пятницу, 21 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 1 369

Сегодня можно просить о помощи и получать награды.

Принимайте подарки судьбы! Китайский совет дня на пятницу, 21 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 21 января?

В пятницу захочется чего-нибудь фундаментального. Например, затеять перестройку дома или получить новое образование.  Не торопитесь, внимательно обдумайте все варианты.

Некоторым в пятницу повезет – кто-то получит неожиданную премию, кого-то похвалят, а может быть даже и приз вручат.  Не думайте, что это произошло случайно и не стесняйтесь подарков судьбы.   

Хороша пятница не только для получения наград, но и для просьб о помощи. Те, кто часто общается со спонсорами и меценатами – это ваш день. Есть большая вероятность, что именно в эту пятницу ваши усилия по поиску помощи будет вознаграждены. 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-3° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.44
-0.43 86.82
-0.31
Принимайте подарки судьбы! Китайский совет дня на пятницу, 21 января

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