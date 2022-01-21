Принимайте подарки судьбы! Китайский совет дня на пятницу, 21 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 21 января?

В пятницу захочется чего-нибудь фундаментального. Например, затеять перестройку дома или получить новое образование. Не торопитесь, внимательно обдумайте все варианты.

Некоторым в пятницу повезет – кто-то получит неожиданную премию, кого-то похвалят, а может быть даже и приз вручат. Не думайте, что это произошло случайно и не стесняйтесь подарков судьбы.

Хороша пятница не только для получения наград, но и для просьб о помощи. Те, кто часто общается со спонсорами и меценатами – это ваш день. Есть большая вероятность, что именно в эту пятницу ваши усилия по поиску помощи будет вознаграждены.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.