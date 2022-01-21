Что смог сделать звезда «Кухни» Иван Рудаков даже после своей смерти

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 2 111

Отец звезды рассказал, что его сын был настоящей душой компании.

Что смог сделать звезда «Кухни» Иван Рудаков даже после своей смерти

Фото: Соцсети

Отец звезды сериала «Кухня» Ивана Рудакова Алексей рассказал, что кое-что у его сына получилось сделать даже после смерти. Любивший находится в большой компании артист собрал на свои похороны большое количество близких людей и главное - он помог своей большой семье объединиться. 

«Он и сам был всегда праздником для окружающих. Вот и на похоронах он умудрился собрать огромное количество своих друзей. А самое главное — он наконец собрал нашу большую семью, и мы поняли, как нужны друг другу», — рассказал Алексей Рудаков на своей странице в Instagram.

Instagram @rudak55

Подписчики отца знаменитости выразили свои соболезнования.

«Упокой душу Ивана! Господи, царствия небесного. Светлая память»,

«Светлая память Ване! Пусть ему будет хорошо»,

«Трудно поверить. Пусть земля будет ему пухом», — прокомментировали фолловеры.

Иван Рудаков умер 16 января на 44-м году жизни. Летом актер перенес коронавирус, а в начале 2022 года проявились последствия заболевания в виде осложнений на сердце и легких. Звезду «Кухни» госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ.

Актер родился в творческой семье. Его родители — Елена Николаева и Алексей Рудаков — известные кинорежиссеры. После окончания школы он выбрал путь кино, поступив на курсы Всеволода Шиловского. Первую свою роль он сыграл в фильме «Попса», однако популярность Рудакову принесло участие в таких телевизионных проектах как сериалы «Кухня», «Медиум» и «Ланцет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Алена Хмельницкая выразила соболезнования родным Ивана Рудакова.

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