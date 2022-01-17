Хмельницкая выразила соболезнования родным звезды «Кухни» Рудакова: «Шок. Горе»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 14 782

Актер скончался на 44-м году жизни из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Хмельницкая выразила соболезнования родным звезды «Кухни» Рудакова: «Шок. Горе»

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Актриса Алена Хмельницкая выразила соболезнования родственникам звезды сериала «Кухня» Ивана Рудакова. Знаменитость умер на 44-м году жизни из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Актер страдал из-за проблем с сердцем и легкими.

«Ваня. Невозможно поверить, что Вани больше нет. Шок. Горе. Так несправедливо рано! В какое-то страшное время мы живем. Мои глубочайшие соболезнования родным. Нет тех слов, которые смогут утешить родителей. Лена, Петрович, дорогие, нет ничего страшней этого. Царствие небесное вашему сыну. Светлая память», — подписала Хмельницкая на своей странице в Instagram.

Instagram @alyona_xmelik

Свою публикацию она дополнила кадром из фильма «Самая красивая-2», где снималась вместе с Рудаковым. По словам Алены Хмельницкой, это было счастливое время. Знаменитость призналась, что всегда будет помнить своего коллегу. Подписчики не остались в стороне и также выразили соболезнования близким Ивана Рудакова.

«Просто шок. Очень жаль. Светлая память»;

«Красивый, талантливый, интересный, столько еще мог бы сделать! Светлая память. Царствие небесное»;

«Какой талантливый актер! Сейчас смотрю фильм, он играет охранника и не могу поверить, что его нет. Царствие небесное», — написали пользователи. 

Иван Рудаков сыграл в более чем 40 фильмах и сериалах. В его активе роли в популярных проектах «Кухня», «Медиум» и «Ланцет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории любви Ивана Рудакова и Лауры Кеосаян, подарившей ему дочь.

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