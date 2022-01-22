Врачи предрекли тромбоз и инсульт «запойным» любителям телевизора

Риск образования тромбов среди людей среднего возраста повышен на треть у жертв так называемого запойного просмотра телевизора. Об этом предупредили эксперты Университета Бристоля в Великобритании. Длительное сидение на одном месте грозит развитием тромбоэмболии, которая приводит к гибели тысяч людей ежегодно, утверждают они.

Тромбоз вен затрудняет кровообращение, из-за чего может произойти остановка сердца или обширный инсульт головного мозга. Эти недуги зачастую губят людей с сидячей работой, постоянных пассажиров дальнемагистральных рейсов, водителей — все они пребывают в одном положении в течение многих часов.

Во времена пандемии проблема стала еще более актуальной. Теперь многие сотрудники периодически трудятся удаленно, а после рабочего дня переводят взгляд с монитора компьютера на телеэкран, оставаясь на том же диване. Гиподинамия смертельно опасна, поэтому профилактика просто необходима.

Запойным называют просмотр телевизора более четырех часов подряд. Чтобы снизить негативный эффект, нужно вставать с дивана каждые полчаса, делать зарядку и растяжку. Как пишет Medikforum.ru, отличным подспорьем станет домашний велотренажер — кардиотренировки полезны всем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о двух видах ягод, употребление которых в пищу способствует разжижению крови и снижению риска тромбоза.