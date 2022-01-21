Названы зимние ягоды, разжижающие кровь и предотвращающие тромбоз

Состав крови напрямую влияет на наше самочувствие и общее состояние здоровья. Если из-за каких-либо физических отклонений или нарушений ваша кровь становится более густой, то это очень тревожный знак. Данное состояние может привести к развитию таких осложнений, как атеросклероз, сахарный диабет, ожирение, инфаркт, инсульт, тромбофлебит, артериальная гипертония и образование тромбов. Однако решить эту проблему проще, чем кажется. Стоит всего лишь добавить в ваш рацион обычные зимние ягоды — бруснику и клюкву.

Брусника

Состав брусники положительно влияет на общее состояние сердечно-сосудистой и пищеварительной системы. Для приготовления напитков можно использовать не только сами плоды, но и их листья. Микроэлементы, содержащиеся в бруснике, делают кровь менее густой, а также укрепляют стенки сосудов.

Клюква

Данная ягода обогащена витаминами С, В и К. Эти микроэлементы необходимы для нормализации кровообращения и профилактики тромбоза сосудов. Полезнее всего употреблять в свежем виде, пишет «Голос правды».

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