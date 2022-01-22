Двое пожарных погибли в огне в ходе спасательной операции в Иркутской области

Двое пожарных, молодые мужчины, погибли при тушении многоквартирного жилого дома в городе Бодайбо. Об этом рассказали представители пресс-службы главного управления МЧС по Иркутской области.

Возгорание в двухэтажном деревянном строении на 12 квартир в Охотничьем переулке произошло ближе к полуночи. В начале первого часа ночи спасатели уже боролись с огнем, охватившим здание целиком. Судя по кадрам с места происшествия, от дома в результате пожара осталась груда углей, настолько быстро пламя его охватило и разрушило.

Только к утру 22 человека личного состава местного подразделения МЧС на четырех единицах техники смогли локализовать возгорание. Полностью ликвидирован пожар был в 09:15 по местному времени.

«Никто из жильцов не пострадал. Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако в установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. Все силы были брошены на поиски, позже пожарных нашли погибшими внутри», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

В составе звена были 27-летний начальник караула внутренней службы Игорь Р. и 24-летний пожарный этой же части Вадим Н.

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