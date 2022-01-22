Тепло ли тебе, девица: почему некоторые люди все время мерзнут

Мерзнуть постоянно — неприятное состояние. Может ли терморегуляция быть особенностью организма или является признаком заболевания? — Об этом 5-tv.ru рассказал врач-невропатолог Игорь Поникаровский.

«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» — спрашивал Морозко в сказке.

Мерзнуть постоянно — неприятное состояние, особенно когда вокруг остальным жарко, и температуру, например, в офисе, подстраивают под большую часть сотрудников. Может ли терморегуляция быть особенностью организма или является признаком заболевания? — Об этом 5-tv.ru рассказал врач-невропатолог, психоневролог Игорь Поникаровский.

Частыми жалобами пациентов-«мерзляков», а чаще мерзлячек — женщины больше страдают от перепадов температуры — становятся не только дискомфорт, связанный с терморегуляцией, но и повышенная потливость.

«Как правило, это пациенты с вегетососудистой дистонией (ВСД), от общего количества всех пациентов это процентов 90, остальные десять процентов могут быть с другими болезнями, с другими нозологиями», — рассказал эксперт, добавив, что аналогичную дисфункцию могут вызывать и другие, более тяжелые заболевания.

Вегетососудистая дистония — комплекс симптомов, который включает частое сердцебиение, повышенную потливость, повышенный обмен веществ, постоянную усталость. Именно такие жалобы обычно называют мерзнущие люди, и большее число обращений приходится на зиму, это объясняет, почему пациенты с ВСД любят лето, а не холодное время года.

Если человек чувствует себя дискомфортно не только на улице, но и в помещении, например, в офисе, когда остальным тепло, а тебе — нет, то и в этом случае «жертвами» кондиционеров и проветривания становятся вегетатики. Дело в том, что у них ускорен энергообмен, обмен веществ, соответственно, они чуть больше потеют, а при выделении пота и его высыхании организм быстрее охлаждается, и, как результат, такие сотрудники больше мерзнут.

«Важно не упустить другие заболевания, которые ускоряют обмен веществ: заболевания щитовидной железы, а также надпочечников, когда выделяются гормоны и ускоряются биохимические реакции организма, они тоже могут приводить к большему выделению пота, охлаждению организма и, как следствие, замерзанию», — предупредил Игорь Поникаровский, добавив, что для уточнения диагноза необходимо обследоваться у невролога.

Для избавления от недуга доктор посоветовал также заниматься физкультурой, спортом, практиковать закаливание, больше гулять на свежем воздухе и два раза в год принимать прописанные врачом препараты.

«В целом, жить нормальной активной здоровой жизнью», — подытожил врач.

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