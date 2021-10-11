О каких опасных заболеваниях может говорить повышенное потоотделение

Врач заявила, что гипергидроз — усиленное выделение пота — может быть первым признаком опасного инфекционного заболевания или развивающейся онкологии.

Неприятный запах, исходящий от человека, который много и часто потеет — лишь фасад, за которым могут скрываться более серьезные проблемы в виде опасного инфекционного заболевания или развивающейся онкологии. В каких случаях повышенное потоотделение — непременный повод обратиться к специалистам, в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-терапевт «Инвитро» Виолетта Бурдакова.

Само по себе потоотделение — важнейший механизм терморегуляции в организме человека, соленоватая жидкость находит выход в определенных местах на теле.

«Образование и выведение пота осуществляется при помощи потовых желез, которые расположены по всей поверхности кож. Наибольшее количество этих желез сосредоточено в крупных складках и впадинах — подколенных, локтевых и подмышечных», — пояснила медик.

Уровень потоотделения зависит от многих факторов, но, в первую очередь, отметила эксперт, от нормального функционирования вегетативной нервной системы.

Однако психологический или физический дискомфорт человеку приносит состояние повышенного потоотделения, называемого гипергидрозом. Это состояние может носить постоянный или временный характер.

Причины гипергидроза

Женщины: во время гормональных изменений — в период беременности и менопаузы.

Мужчины: ночная потливость часто возникает в период возрастного снижения выработки гормона тестостерона.

Врач указала на ряд заболеваний, при наличии которых и мужчины, и женщины испытывают избыточное выделение пота.

«Избыточное потоотделение может возникать при различных инфекционных процессах, при чередовании повышения и резкого снижения температуры, при вирусных заболеваниях, таких как ОРВИ, мононуклеоз, грипп, а также бактериальных инфекциях, таких как туберкулез, пневмония, эндокардиты и так далее», — перечислила врач Бурдакова.

Внимание на лишний пот должны обращать и люди, страдающие ожирением: зачастую избыток веса свидетельствует о наличии различных эндокринологических заболеваний. У тучных людей бывают периоды повышенной потливости, при этом, рекомендует специалист, особое внимание следует уделять холодному липкому поту, который может означать резкое снижение уровня сахара в крови.

Врач выделила случаи, когда повышается секреция желез.

«Профузное, то есть обильное, потоотделение может быть нередким симптомом гипертериоза. Это состояние, при котором повышается секреция гормонов щитовидной железы тироксина и трийодтиронина.

Феохромоцитомы — опухоли надпочечников, которые продуцируют избыточное количество адреналина и норадреналина.

Акромегалии — при этом заболевании увеличивается выработка гормона роста соматотропина, оно практически всегда сопровождается повышенным потоотделением в вечернее и ночное время», — рассказала эксперт.

Кроме того, выраженная потливость характерна также в случае гипертонических кризов у людей, страдающих различными формами артериальной гипертензии — стойкого повышения артериального давления.

«Особо опасным звоночком выраженное потоотделение может стать при неврологических нарушениях, то есть при нарушении функций нервной системы в рамках вегетососудистой дистонии, а также очаговых поражениях головного мозга, например, при опухолевых процессах», — предупредила врач Виолетта Бурдакова.

В любом случае, постоянные мокрые пятна на одежде должны насторожить и стать поводом для консультации со специалистом.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач рассказала, что смертельно опаснее — ожирение или излишняя худоба.