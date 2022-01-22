Первые «звоночки»: как распознать у человека психическое расстройство

Бешеный ритм жизни, в особенности в крупных городах, говорит не только о том, что населенный пункт активно развивается и становится более популярным, но и том, что люди все чаще стали замечать в себе нервозность, беспокойство, раздражительность и плохое настроение. Но порой странное поведение или внезапно возникающая агрессия может быть причиной серьезных нарушений в сознании. Какие бывают психические расстройства и как их распознать?

Депрессия

Пожалуй, самым массовым расстройством психики специалисты отмечают депрессию. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ей страдают более 300 миллионов человек во всем мире. Наверняка, каждый хоть раз в жизни впадал в «депрессуху», потому не считает это серьезной проблемой. Однако последствия в результате могут стать плачевными.

Чаще всего, человек, находящийся в депрессии, тихо разговаривает, у него отсутствует желание поддерживать диалог, долго размышляет над ответами и подбирает слова, которые больше всего имеют негативный окрас, заторможен.

Однако бывает так, что человек скрывает свое состояние. В таком случае сразу распознать расстройство довольно сложно, потому что человек старается быть счастливым, отрицает проблемы, шутит про самоубийство.

«Но стоит начать разговор о сферах, где они испытывают трудности, мы увидим уныние на лице и услышим фразы: «Куда мне торопиться? Все успею, у меня вся жизнь впереди», — объясняет психотерапевт Люцина Лукьянова в интервью «Лайфхакер».

Биополярное аффективное расстройство

Второе по численности страдающих — биополярное аффективное расстройство. Почти 60 миллионов человек сталкиваются с изменением настроения. Это одна из отличительных черт недуга. То есть сегодня человек готов горы свернуть, двигаться, стремиться, энергия переполняет, а завтра у него наступает фаза уныния и апатии. В тяжелейших случаях негативная фаза заставляет задумываться о самоубийстве.

Генерализированное тревожное расстройство

По словам специалистов, этим заболеванием страдает треть населения в мире. Чаще всего, это одинокие люди, которым не удалось достичь успеха в личной жизни или карьере. Они постоянно испытывают тревогу, беспокойство, головокружения, дискомфорт в районе солнечного сплетения.

«Часто они чем-то возмущены: руководством страны или компании, где работают, обстановкой в государстве или дома — всем, с чем в жизни сталкиваются», — рассказывает Лукьянова.

Обсессивно-компульсивное расстройство

У страдающих этим заболеванием людей часто возникают навязчивые мысли, с которыми они не способны справиться. В попытке подавить их человек проводит какой-либо ритуал. К примеру, проверяет все замки в доме, моет руки, плюет через левое плечо. Действия, возможно, бессмысленные, но в ту секунду им это важно для облегчения состояния.

Кроме того, заподозрить болезнь можно и услышав речь. Жалобы на жизнь, мнительность, рассказы о страхах. Однако эффективным способом понять все же будет наблюдение за поведением человека.

Посттравматическое стрессовое расстройство

Чаще всего, болезнь возникает после перенесенной травмирующей ситуации. К примеру, человек пережил теракт, сексуальное насилие, войну. Потому они стараются избегать мест, где произошло страшное событие, разговоров. Но воспоминания, так или иначе, будут постоянно их возвращать туда. Распознать болезнь по речи сложно.

«Потому что они стараются ни с кем не общаться, живя в своих переживаниях. Но если диалог все-таки состоится, то вы не услышите ни слова о счастье, радости или любви. Собеседник или будет немногословен, или посвятит свой рассказ той беде», — заявляет специалист.

Шизофрения

Согласно данным ВОЗ, шизофрению диагностировали 23 миллионам человек во всем мире. Если человек, страдающий депрессией, в большинстве случаев осознает свое угнетенное состояние, то больные шизофренией уверены — они здоровы. Всему виной нарушение мышления, восприятия реальности, эмоций, речи и поведения. Однако и серьезное психическое заболевание возможно распознать.

Мнительность и паранойя. Человек уверен, что его преследуют, ему хотят навредить и его жизни угрожает опасность.

Грандиозные идеи и планы у человека.

Больной думает, якобы миром правят инопланетяне.

Неспособность вести диалог и формулировать мысли.

Однако ставить диагноз по манере разговаривать, изменениям настроения, чему-либо кажущемуся, необычным ощущениям в теле, нарушениям аппетита, галлюцинациям, не желании общаться с большим количеством людей или склонности к собирательству каких-либо вещей или наоборот неумеренной щедрости не стоит. Все эти признаки могут быть лишь чертой характера человека или целенаправленным осознанным поведением.

А чтобы у ребенка в будущем не возникало никаких нервных расстройств, его нужно просто любить, говорит врач-психиатр Максим Малявин Газета.ру. И главное помнить — тревожные расстройства, депрессия и другие психические заболевания сейчас успешно лечатся. Главное, хотеть принять помощь и не стесняться обратиться к квалифицированному специалисту.

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