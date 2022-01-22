Выжил только ребенок: Погибшая в Подмосковье семья могла отравиться пирожками

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 14 563

Погибшая в Подмосковье семья могла отравиться пирожками

Выжил только ребенок: Погибшая в Подмосковье семья могла отравиться пирожками

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Девятилетний мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в местную больницу.

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование гибели двух человек и госпитализации девятилетнего ребенка в поселке Обухово под Ногинском. По предварительным данным, смерть наступила в результате пищевого отравления.

Ранее в квартире жилого дома были обнаружены тела мужчины и женщины. Один из родственников приехал на место после того, как погибшая, которая работала у него, не вышла на работу. Дверь ему открыл ее девятилетний сын. Мальчик, со слов очевидца, выглядел очень плохо, поэтому он вызвал скорую помощь. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое. Медики установили, что мальчик отравился неустановленным веществом. У него взяты все необходимые анализы.

Также в квартире были найдены два тела — женщины и ее сожителя. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления. При этом, по данным Мособлгаза, повреждения и утечки газового оборудования не происходило.

Предварительно, погибшие и пострадавший ребенок могли отравиться продуктами питания. Известно, что семья покупала в местном магазине готовые пирожки. Сейчас эта версия проверяется. Других случаев отравления пирожками в поселке не зафиксировано.

Также семья ела щи, картошку и рыбу. Мальчик ел мороженое.

Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно- медицинской экспертизы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жена умершего от тромбоза пациента сняла на видео пьянствующих после его смерти врачей в больнице Лесосибирска.

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