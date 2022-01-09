Жена умершего от тромбоза пациента сняла на видео пьянствующих после его смерти врачей в больнице Лесосибирска

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 025

Родственники скончавшегося опубликовали видео застолья — они утверждают, что вместо срочной операции медики устроили вечеринку.

Фото, видео: Depositphotos / sbartsmediagmail.com; Telegram / ЧП Лесосибирск

Родственники умершего пациента одной из больниц Лесосибирска обвинили врачей в халатности и пьянстве на рабочем месте. Сестра скончавшегося от перитонита и тромбоза мужчины утверждает, что он не дождался операции, так как медики устроили себе вечеринку, закрывшись в одном из помещений клиники. По неподтвержденным данным, в распитии на рабочем месте участвовали даже реаниматологи.

Родственница покойного заявила, что его супруга сняла на телефон застолье докторов через окно с улицы. И что это произошло через два часа после смерти мужчины. На тот момент женщина еще не знала о кончине мужа. А пришла в больницу, потому что не добилась информации о состоянии супруга по телефону. Ролик был размещен в Telegram-чате "ЧП Лесосибирск".

Мужчина поступил в клинику 25 декабря, 6 января умер. Жену пустили к нему в реанимацию только раз перед Новым годом, после первой операции. С видеозаписью жена и сестра погибшего обратились к главному врачу, показали. Но на это услышали только: «Я не вижу на столе алкоголя». И совет не угрожать роликом. Вскрытие для установления точной причины смерти пациента проведут в ближайшее время.

В региональном Минздраве, комментируя скандал, заявили, что два события – застолье и гибель мужчины – между собой не связаны. Тем не менее в ведомстве пообещали провести тщательную проверку всего происходившего в медицинском учреждении в указанный период, а также качество оказания помощи пациентам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти школьницы из Братска от инсульта. Девочка почти час ждала скорую помощь и сутки – срочной операции. Ее мать уверяет, что диспетчер не поверила в серьезность ситуации и отказывалась направлять врачей, предположив, что ребенок падает в обморок из-за беременности или отравления наркотиками.

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