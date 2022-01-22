Татьяна Васильева о домогательствах в детстве: «Я хотела играть, а он был рядом»

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 2 115

Татьяну Васильеву в детском возрасте домогался друг семьи

Татьяна Васильева о домогательствах в детстве: «Я хотела играть, а он был рядом»

Фото: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Все закончилось только с отъездом будущей звезды кино в Москву.

Актриса Татьяна Васильева с блеском играет сильных женщин, которые не дадут себя в обиду. Однако недавно знаменитость призналась, что в детстве она стала жертвой домогательств.

По ее словам, она никогда ранее не придавала произошедшее огласке, но спустя много лет все же решилась рассказать.

Как выяснилось, будущая звезда страдала из-за приставаний друга семьи. Васильева признается — она просто не могла сказать обо всем родителям. Не хотела их расстраивать.

«Об этом я первый раз в жизни говорю. Это было противно, неприятно. Я хотела бегать, я хотела играть, а меня все время поджидал этот человек. Все время он был где-то рядом. Очень взрослый», — поделилась тяжелыми воспоминаниями актриса в программе «Ты не поверишь!».

Как отметила Васильева, все началось, когда ей было всего четыре года. Ситуация продолжалась долгое время и положить конец навязчивому вниманию со стороны взрослого мужчины она смогла только после того, как она уехала учиться Москву.

В другом городе у актрисы началась новая страница ее судьбы и она начала свой путь в кино. Однако травмирующую ситуацию из прошлого не забыла. Васильева похвалила свою коллегу Елену Проклову, которой хватило смелости рассказать о принуждениях к интиму, которые она пережила в 15 — летнем возрасте.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что невестка Татьяны Васильевой показала поклонникам исхудавшую актрису без парика.

-6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.69
0.25 86.91
0.09
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 января

Последние новости

1:50
Зудина об откровениях пережившей домогательства Прокловой: «Надеюсь, до такого маразма не доживу»
1:37
ТОП-10 имен, которые носят самые добрые люди
1:10
В МИД РФ предупредили о возможных провокациях со стороны США и Украины
0:48
Скончалась актриса из «Зойкиной квартиры» Ольга Шрамко
0:38
Экс-супруга Александра Малинина экстремально похудела из-за болезни
0:28
Шапочка и перчатки: видео с места гибели девочки, которую загрызли собаки в Забайкалье

Сейчас читают

Выжил только ребенок: Погибшая в Подмосковье семья могла отравиться пирожками
Когда ковер не самый самолет: врач развенчал миф о пользе напольных покрытий
Лечебный плод: какой овощ помогает разжижать кровь и снижать риск тромбоза
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год