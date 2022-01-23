Зудина об откровениях пережившей домогательства Прокловой: «Надеюсь, до такого маразма не доживу»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 047

Зудина высказалась об откровенных признаниях Прокловой

Зудина об откровениях пережившей домогательства Прокловой: «Надеюсь, до такого маразма не доживу»

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Вдова режиссера подчеркнула — стареть нужно достойно.

Актриса Марина Зудина призналась, что никогда не понимала женщин, которые спустя многие годы делают шокирующие признания о пережитых домогательствах. Знаменитость отметила, что сама она никогда бы так не поступила.

После того, как ее коллега Елена Проклова поделилась историей из своего прошлого об отношениях с известным режиссером в юном возрасте, многие сопоставили факты и даты и предположили, что речь шла об Олеге Табакове.

Семья кинодеятеля воздерживалась от комментариев, но недавно в ответ на вопрос журналистов, вдова режиссера высказала свою позицию.

«Достойно надо стареть. Я надеюсь, что я до такого маразма не доживу, поэтому от меня вы признаний в домогательстве не услышите. Я вам всем обещаю. Мне не так везет, как некоторым женщинам», — заявила звезда в программе «Ты не поверишь!».

К слову, сама Проклова позднее отмечала, что не хотела сказать ничего дурного в адрес Табакова, которого она всегда уважала и до сих пор вспоминает с благодарностью и любовью.

По словам актрисы, рассказанная ей история о близости — всего лишь один из моментов из прошлого. Но она решила открыть эту тайну, потому что уверена — этой темы нельзя стыдиться и нужно активно обсуждать ее в обществе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Цискаридзе отреагировал на жаркий танец Зудиной и ее партнера.

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