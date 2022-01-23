Карпович затравили в соцсетях за роман с Прилучным: «Разрушительница семей»

Актриса Мирослава Карпович не напрасно так долго скрывала от общественности свой роман с Павлом Прилучным. Стоило влюбленной паре открыто заявить о своих чувствах, как на них обрушилась волна критики. Больше всего досталось самой звезде «Папиных дочек».

Пользователи уверены, что именно Карпович стала причиной разлада между Прилучным и его бывшей женой Агатой Муцениеце. После того, как экс-супруги ненадолго воссоединились во время отдыха в Дубае, народный гнев разгорелся с новой силой.

Фанаты организовали настоящую травлю против Карпович и пишут ей всевозможные оскорбления, полагая, что именно она увела из семьи своего нынешнего возлюбленного и лишила двоих детей внимания и постоянного присутствия родного отца. Однако, по словам самих артистов, все обстояло совсем иначе и брак распался еще до того, как у них начался роман.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Но в сети в это не верят и продолжают слать проклятия в адрес Карпович. Некоторыми из наиболее «хлестких» характеристик актриса с присущей ей иронией поделилась в сторис Instagram.

«Шалава, разрушила семью»;

«Позор»;

«Если бы не ты, то Прилучный так бы и жил со своей семьей»;

«Разрушительница семей», — негодуют подписчики.

«Наши люди. Наша страна», — констатирует знаменитость, но без злости или обиды. Судя по всему, актриса не принимает эти оскорбления близко к сердцу и не собирается никому ничего доказывать или оправдываться.

Тем более, что в отношениях с Прилучным у них царит полное взаимопонимание и гармония. Карпович даже нашла подход к его сыну и дочери, и они прекрасно проводят время вместе.

Ранее 5- tv.ru рассказал, что Карпович вышла на сцену театра вместе с детьми Прилучного.