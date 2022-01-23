Что во рту, то и в теле: Какие серьезные заболевания провоцируют проблемы с зубами

Проблемы с зубами и деснами значительно повышают риск возникновения серьезных заболеваний. И наоборот — болезни отдельных органов могут сигнализировать о себе при помощи определенных симптомов в ротовой полости.

Так, у людей, страдающих диабетом, слизистая ротовой полости становится более восприимчивой к бактериальным инфекциям. Потому у них высокий риск заболеть пародонтитом. Учеными доказано, что провоцирующие его бактерии могут также стать причиной снижения иммунитета и развития болезни Альцгеймера. В свою очередь, воспаление десен способно повысить уровень глюкозы в крови, усугубив диабет, пишет «ИноСМИ» со ссылкой на статью польского издания Gazeta Wyborcza.

Кроме того, пародонтит тесно связан с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Вызывающие его бактерии при попадании в кровь провоцируют воспаление внутренней оболочки сердца, тем самым нарушая работу органа. По словам ученых из Гарвардского университета, больные зубы также могут стать причиной образования тромбов, которые повышают риск инсульта и инфаркта.

По полости рта также можно заподозрить у себя рефлюксную болезнь. Человек может начать страдать от изжоги, не связанной с тем или иным съеденным продуктом. Кроме того, проблемы с зубами и их выпадение может указывать на остеопороз и нейродегенеративные заболевания.

А прием некоторых лекарственных препаратов — к примеру, сосудосуживающих при насморке, антигистаминных, болеутоляющих, мочегонных средств и антидепрессантов — уменьшают слюноотделение, способствующее удалению изо рта остатков пищи и нейтрализации кислоты. Возникшая из-за препаратов сухость в ротовой полости свидетельствует о плохой работе этих функций.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой, желудочно-кишечным трактом, снижение иммунитета, заболевания скелета — далеко не весь список, которые могут вызвать больные зубы. Присутствующие во рту бактерии при неправильном уходе за ротовой полостью могут проникнуть в дыхательные пути и спровоцировать воспаление легких.

Чтобы снизить риск возникновения многих заболеваний, необходимо тщательно следить за гигиеной полости рта. Рекомендуется правильно чистить зубы минимум два раза в день, пользоваться ополаскивателями для рта. Также нужно есть меньше продуктов с высоким содержанием простых сахаров. И, конечно, регулярно посещать стоматолога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неприятный запах изо рта может сигнализировать о СОVID-19.