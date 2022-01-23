Физиогномист оценила сходство Абдулова и его предполагаемого внебрачного сына

Вероятность родства покойного актера Александра Абдулова с 34-летним Александром Ковалем, назвавшимся его внебрачным сыном, физиогномист Елена Мифф оценила в 70%. Как известно, официально у Абдулова только одна кровная дочь, рожденная в браке с Юлией Мешиной. В первой семье с Ириной Алферовой у него детей не было, однако артист удочерил наследницу супруги Ксению.

Что касается Коваля, по его версии в 26 лет его мама познакомилась со знаменитым актером на Одесской киностудии, во время съемок фильма «Десять негритят». Девушку пригласили поработать костюмером, и у нее закрутился роман со звездой. Потом женатый Абдулов улетел к семье, и через девять месяцев родился Саша.

Артист узнал, что у него появился наследник, однако на письма и телеграммы девушки не отвечал. Не отреагировал и на конверт с фотографией сына. Оказалось, фото он много лет носил с собой, но не решался разыскать мальчика.

«Мальчик вырос, активно снимается в кино, заявил себя артистом, у него это прекрасно получается. Что касается визуального сходства — 70%, что он его ребенок и 30%, что нет. С точки зрения физиогномики я посмотрела внимательно, проанализировала и потенциального отца, и ребенка. Да, и рост схож, и что-то есть во взгляде, конечно, форма носа, форма губ, форма височной доли — все сходится», — говорит Мифф.

KP.ru

Физиогномиста смущает только одно — в Ковале она не видит сильной мужской энергетики, той, которой Абдулов сводил сума женщин по всему Советскому Союзу. Возможно, отмечает эксперт, внебрачный сын перенял папин талант, поэтому смог начать успешную карьеру в кино.

«Мальчик не унаследовал энергетику Александра Абдулова, именно эту мужскую энергетику сумасшедшую, умопомрачающую, ту, что является абсолютным дурманом для женщин», — сказала Мифф.

Парень заявил, что хорошо зарабатывает и не нуждается в наследстве, просто хочет узнать, отец ему Абдулов или нет. Это желание, если оно правдиво, понятно — любой ребенок должен знать, кто его родители.

«Мама его замуж так и не вышла. Возможно, она действительно безудержной любовью любила Александра Абдулова, как и вся наша страна, и, естественно, надеялась на эти чувства, на эту любовь. А отсутствие энергетики можно списать на то, что мальчик рос без папы. Ему не с кого было брать эту мимическую память, хотя есть память генетическая у нас, врожденная. Возможно, если бы он жил с папой, он был бы реальной копией», — заключила физиогномист.

Народный артист РСФСР Александр Абдулов скончался в возрасте 55 лет после безуспешной борьбы с онкологией. Это произошло в 2008 году. Рак легкого у актера обнаружили уже в последней, четвертой стадии. Он похоронен на центральной аллее Ваганьковского кладбища в Москве. На могиле установлен десятитонный монумент из белого камня.

Ранее 5-tv.ru выяснял, сможет ли незаконнорожденный сын Абдулова получить наследство.