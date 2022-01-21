Адвокат рассказал, сможет ли незаконнорожденный сын Абдулова получить наследство

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 18 049

Александр Коваль утверждает, что ни деньги, ни наследство знаменитого отца ему вовсе не нужны. Он хочет лишь знать правду.

Адвокат рассказал, сможет ли незаконнорожденный сын Абдулова получить наследство

Фото: www.globallookpress.com / Dmitriy Purtov; 5-tv.ru

Предполагаемый наследник актера Александра Абдулова Александр Коваль, чью фотографию обнаружили в кармане старого пиджака звезды, объявил о своем намерении сделать ДНК-тест и подтвердить, либо опровергнуть родство с народным артистом РСФСР. Однако возможна ли такая процедура, ведь с дня смерти звезды прошло более 14 лет? Адвокат Филипп Покровский в беседе с 5-tv.ru смог оценить возможность лабораторной диагностики предполагаемого внебрачного сына.

Юрист отметил, в данный момент установить факт родства практически невозможно, так как биологический материал Абдулова давно утерян. Несмотря на это, по словам Покровского, Коваль может претендовать на наследство звезды. 

«Хотелось бы сразу оговориться, что — да! Действительно, любой гражданин вправе претендовать на наследство, в данном случае, покойного актера Александра Абдулова. Но другой вопрос: сможет ли получить такое наследство найденный сын— здесь все не так однозначно», — рассказал адвокат.

Однако срок вступления в наследство Александр Коваль пропустил — он ограничен шестью месяцами с даты смерти.

«В свидетельстве о рождении найденного сына в графе „Отец“ отсутствует имя Александра Абдулова. Более того, всем нам известно, что Александр Абдулов умер в 2008 году, что говорит о том, что срок вступления в наследство тоже давно прошел — срок наступления в наследство составляет шесть месяцев», — рассказал адвокат.

Остается один вопрос: как предполагаемый внебрачный сын докажет свое родство? Ведь, по словам Покровского, все морги и подобные им учреждениях хранят биоматериал от полугода до года. Единственная надежда молодого человека — это 14-летняя дочь знаменитого актера Евгения.

«Поскольку она несовершеннолетняя, вряд ли суд обяжет ее провести такую экспертизу ДНК. Кроме того, и факт восстановления срока тоже представляется крайне туманным, потому что я не вижу здесь правовых оснований для восстановления срока. В любом случае, это право любого гражданина», — заверил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приемная дочь Александра Абдулова поделилась его редкими фотографиями.

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