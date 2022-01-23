Убийство семьи под Омском мог совершить парень выжившей девочки. Как стало известно 5-tv.ru, именно такую версию в настоящий момент тщательно прорабатывают следователи.

По неподтвержденным данным, погибшая мать запрещала дочери встречаться с неким Александром С. Парень якобы решил отомстить за «ограничения».

Неизвестный мужчина ворвался в частный дом многодетной семьи и резал ножом без разбора всех, кто попадался под руку. Кровавое убийство 38-летнего мужчины, его 35-летней жены и десятилетней дочери произошло в селе Юрьевка Павлоградского района.

По данным следствия, от полученных ранений жертвы злоумышленника, чьи мотивы пока неизвестны, скончались на месте. Но в доме были еще двое — старшей девочке с братом удалось спастись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выжившие при нападении на семью под Омском дети рассказали о бойне.